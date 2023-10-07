俄烏戰事短期內難止戰言和，皆因美國總統對援烏依然「情深似海」，拜登日前表明擔心國會亂局可能影響對烏軍援助，之不過仍然相信共和、民主兩黨大部分議員都支持向烏克蘭提供資金。佢老人家仲暗示如果國會僵局持續，將有其他援烏方法；外界認為其中一個方法就係繞過國會，緊急動用國防部嘅資金，現時五角大樓仍有16億美元資金可用作軍援烏克蘭。此外，美國中央司令部亦證實，已經把逾100萬發繳獲嘅伊朗彈藥移交給烏方，儘管分析認為對俄烏戰事影響不大，皆因烏方目前最需要嘅係遠程武器及防空系統。點講都好，有逾100萬發彈藥「看門口」，點都冇咁慌！

眾所皆知，烏克蘭總統澤連斯基一招「攤大手板」，喺過往一年多發揮無窮「魅力」，雖然依家美國及西方國家自己有本難唸的經，冇咁疏爽，但仍然發揮到一定作用，加上戲子總統面皮夠厚，呢，約50名歐洲領袖日前喺西班牙舉行歐洲政治共同體峰會，戲子總統獲邀出席發言，佢梗係唔會放過機會，除咗乞求軍援，更動之以情，不！係動之以嚇先啱！

戲子總統舌粲蓮花，侃侃而談，佢喺會上警告歐盟領袖，一旦歐洲大陸諸國對支持基輔退縮，俄羅斯可能會重整軍力，喺5年內攻擊其他國家！戲子總統忽然化身預言大師，宣稱歐洲諸國如不對烏克蘭提供更多軍備，意味着將來歐洲其他國家大有可能遭受俄羅斯攻擊！烏克蘭面對美國國會兩黨爭議，華府嘅新國防方案一旦不獲通過，援烏軍援就凍過水，戲子總統情急「智生」，其警告縱使如無根之木終難擎天，不過明知繁華落盡，只剩一地狼藉，慌不擇路，點都要廢噏無謂當秘笈，求生之道不擇手段，此戲子總統過人之處！