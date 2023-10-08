正論：產業單調阻上流　寧願躺平少煩憂

香港年輕人難以向上流早已不是新聞，當中又因為樓價高企，加劇新一代的「躺平」心態。有組織調查顯示，對比1987年及2022年的35年間，香港整體樓價指數升幅高達1305.7%，大幅拋離通脹升幅的221.8%，不可謂不驚人。更驚人的是，經樓價指數調整後，2022年大學畢業生的初入職收入中位數，只有可憐的4,868元，比1987年的17,490元低得多。此長彼消，上樓無望，年輕人對前途心灰意冷，何足為奇。

事實上，類似的調查結果並不鮮見，中大早前亦曾就香港青年向上流的問題進行調查，結果逾四成半受訪市民認為，現時香港青年向上流動機會不足，與10年前比較，近半受訪者覺得機會變差。至於樓價高處不勝寒、年輕人苦無置業機會更是老大難的問題，即使本港樓價去年終止了13年的升浪，依然是全球樓價最難負擔的城市，港人家庭要不吃不喝18.8年方可實現上樓願望。大學畢業生起薪點一般只有萬多二萬元，入職數年可能只有輕微增長，若沒有富爸爸富媽媽幫忙，試問怎麼可能負擔香港高企的樓價？

當然，這個世界沒有一蹴而就，僱主不可能以超高薪金聘請毫無經驗的大學畢業生。何況今時不同往日，上世紀80年代只有兩所大學，大學生是真正天之驕子，畢業後薪金已經高人一等；現在則不然，除了8間資助大學外，更有不少私立大學，大學生遍地皆是。人們戲謔，一個招牌砸下來，隨時砸中幾個大學生，絕非誇張。大學教育普及化，整體人口教育水平提升，帶來的必然結果便是大學學位大幅貶值。一個硬幣有兩面，有利也有弊，誰也無法改變。

公道講句，港府這些年為了壓抑樓價協助市民上樓，可謂出盡法寶，就算樓市正在尋底，外界要求「撤辣」之聲不絕於耳，港府也是猶豫不決，只敢微調不敢盡撤，所持理由正是樓價依然不是一般人能夠輕易負擔。許多人在職場打拚多年，始終儲不夠首期上車，年輕人奢想甫畢業即有車有樓，那是不切實際。但正如有識之士指出，香港產業結構單調，年輕人出路不多，以致年年放榜，尖子們都以讀醫為職志，一般學生亦多選讀商科，皆因攻讀工科或理科難以學以致用，遑論覓得高薪厚職。若本港產業多元化，年輕人有更多選擇，更多發揮機會，就算無法即時致富，起碼對前途有希望，怨氣肯定會有所減少。

現屆政府擺出積極有為姿態，揚言香港要「新型工業化」，大方向正確，可惜口惠而實不至，至今僅引進了幾家所謂的創科龍頭來港設立辦事處，惟產業升級換代轉型的目標始終未見成效。大家都明白這要時間推動，但香港單是土地不足、租金高昂的問題便難以解決，為企業落戶製造障礙，「北部都會區」遠水難救近火。看來，年輕人難以向上流、上樓難於上青天等現狀還得持續下去，難怪「躺平」心態愈演愈烈，寧願花錢去旅行，今朝有酒今朝醉！