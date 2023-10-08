美國媒體報道，烏克蘭總統澤連斯基訪美期間，他的妻子在紐約名店購買了100萬美元的珠寶，有收據和接待的店員可作證明，烏克蘭軍政要員的貪腐又一個證據。

美國援烏在千億美元以上，歐盟也援助不少。以美國往例，如侵略伊拉克及其後的佔領，以至利比亞等，都涉及廣泛的貪污舞弊。接受美援者也從美援中挪移經費自肥，烏克蘭只是最近和規模最大的例子。最近以貪污更換國防部長等，一是美歐的政治壓力，另一是烏克蘭政權內分贓鬥爭。在歐洲，烏克蘭政權的貪污已是公開的秘密，西方媒體早已報道。

澤連斯基與其親信公關工作表現出色，其中當然是美國的政治操控和安排，但他的政權，和由此而攫取的巨大財富，都依賴軍方在戰場上的作戰。以美國的烏克蘭政策來看，澤連斯基是政治部分，卻依賴由美國直接指揮的烏軍，後者同時依靠澤連斯基政府的公關操作，以爭取美國與北約的軍援經援。即使美國軍方，也靠澤連斯基的公關配合美國政黨政府的「民主」運作，才可獲得愈來愈多的政府財政撥款。它們之間存在着複雜和微妙的互相依靠關係。

但無論如何，戰場上的表現最為關鍵，烏克蘭在戰爭中消耗巨大，士氣不振，堅持作戰靠的是意識形態動員新納粹主義武裝，他們且招攬歐美的新納粹主義分子參戰，士氣勝北約資助的僱傭兵。戰事愈僵持，新納粹主義者愈變成烏軍的支柱。於是，烏軍愈來愈為其所滲透、主導。所以，新組的軍團要用烏克蘭二戰時的納粹頭目來命名，政府也愈來愈加重依賴納粹化的軍隊的戰力。

因此可以說，澤連斯基政權為牟私利而生，反而是新納粹主義組織挾持了政府，促成烏克蘭政權的新納粹主義化。美國的介入成平衡之力，當前還可抑制烏國新納粹主義，護衞澤連斯基等政客，可是烏克蘭新納粹主義者並不甘心跟從美國，他們不是僱傭兵，不會單被金錢收買。於是烏戰拖延的結果是坐大了他們。若美國有退意，新納粹主義者當可即時推翻政權，取而代之，澤連斯基也甘心撤退，用貪污得來的龐大財富在美國西方享福。

烏克蘭之戰是美國打擊俄羅斯、歐盟，可能最終結局是新納粹主義者騎劫了烏國，借西方援助建立強大的新納粹主義軍隊與政權，歷史便成美國西方的笑話。