台灣不同媒體和機構經常針對統獨問題進行民意調查，結果似乎大同小異：多數人支持台灣永遠維持現狀。所謂維持現狀，就是維持兩岸分裂狀態，不要統一，說穿了也就是獨台。獨台加上台獨，顯然已成為台灣主流民意，可見民進黨的洗腦手段確實很成功，連國民黨這家百年老店也被徹底洗成獨台黨。但問題是，台灣可以永遠維持現狀嗎？有正常思維的人都知道這是不可能的事。

台媒有篇文章說到點子上，隨着中國大陸實力愈來愈強大，美國是擋不住的，若台灣鐵心要搞台獨或獨台，除了戰爭以外沒有其他期待。最關鍵的是時與勢都在大陸這邊，台灣愈早跟大陸談判愈有利，愈能夠爭取較好的條件，否則將徹底失去討價還價的餘地，也將徹底被美國拋棄。

道理並不深奧，奈何許多台灣人就是不明白。現在美國猶能虛張聲勢叫囂「協防」台灣，再過幾年還有這種底氣嗎？到時候台灣還能維持現狀嗎？民進黨主席賴清德誇誇其談，聲稱台灣及國際社會應對中國大陸犯台做最壞打算、做最好準備，國際社會愈團結愈有準備，大陸發動戰爭、台灣有事的機會就愈少云云。這位「台獨金孫」企圖拉國際社會來壯膽，真可謂癡人說夢，誰跟你團結？台灣國際空間愈來愈窄，過去經常大聲疾呼要躋進聯合國，今年已經有氣無力，美國總統拜登在聯合國大會的發言也不再提台灣問題了，到底是何原因，難道賴清德心裏沒數？

近日台灣有人提議，無論兩岸之間未來怎麼談、怎麼安排，台灣都不會也不能交出「外交權」和「軍事權」。這顯然也是白日做夢，外交和國防正是一個國家主權的象徵，如果大陸准許台灣擁有外交權和軍事權，那還是統一嗎？按照大陸曾經為台灣構想的一國兩制，確實承諾中央政府不派軍隊和人員進駐台灣，但去年發表的第三份台灣問題白皮書已不再提起相關承諾。不提起就表示不存在，大陸對台灣的耐心正慢慢消失。

說到底，那些支持永遠維持現狀的台灣人，無非希望兩岸能像過去的東德與西德，或現在的北韓與南韓一樣並存。但他們可有想過，台灣跟大陸整體實力相差甚遠，根本不可能以兩個國家的方式並存。不管台灣媒體和機構進行多少次民調，也不管台灣主流民意如何，都改變不了這個事實。