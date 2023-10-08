華為突破美國封鎖，一口氣推出多款旗艦產品，所用晶片被指是7納米，屬自主研發。美國對此慌成一團，商務部長雷蒙多指出，華為在晶片上取得突破的報道「極其令人不安」，強調她主管的部門需要更多手段來實施出口管制，並將對中國採取更強硬回應。

美媒引述消息指，美國對中國出口晶片設備的最新管制令已進入最後審查階段，華府很快就會對中國擴大設限云云。問題是，去年美國商務部已禁止企業，向生產14納米以下先進半導體的中國工廠出口晶片製造設備，華為卻用行動證明，它有能力自行研發比14納米更先進的7納米晶片，那麼，美國還有甚麼可以禁？還有甚麼措施可以加強？

事實上，美國多家半導體巨擘均曾向華府諫言，禁止向中國銷售半導體設備及晶片，不可能遏止中國科技發展，皆因中國只會想辦法突破封鎖，而不會因此停下腳步坐以待斃。很可惜，今日美國政客皆屬目光短淺、自以為是之輩，即使拜登已是極資深的政客，一樣摸不透中國。更有甚者，前朝特朗普執政四年，整個社會趨於民粹，一味視中國為敵，沒有理智可言，拜登也只能被牽着鼻子走。

傳聞下月舉行的APEC會議有可能促成「習拜會」，雷蒙多所謂的加強晶片出口管制，顯然是兩國角力的其中一個叫價籌碼。這些年，美國對付中國的手段層出不窮，由新疆牌到香港牌，由貿易戰到科技戰，無所不用其極，但統統無法奏效，這對世界第一霸主來說是不可思議的事。面對中國這個前所未見的對手，美國除了打台灣牌已無牌可打，惟正如普京所說，「中國統一台灣毋須動武」。若北京中止ECFA，台灣經濟即時死翹翹，美國可以怎麼辦？