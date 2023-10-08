昨日本欄談到，香港的經濟產業雖然面臨挑戰，但有好些領域仍然頗具優勢，其中較突出的，分別是金融、地產、醫療、教育和影音娛樂業。筆者從事教育行業，對這個範疇認識較多，故今日聚焦於此，談談這個產業的發展前景。

比較全球各大城市，香港擁有優質大學的數量最多，香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學都堪稱為世界級學府。不論是以2023年泰晤士高等教育世界大學排名榜，抑或以2024年QS世界大學排名榜為準，上述五校都能位居百強，香港一個城市所孕育出知名大學的數量，超過了好些發達國家。

幾年前筆者有朋友在深圳辦學，專門培養內地的高中生應考香港文憑試。入讀者非富則貴，有些家中擁有私人飛機，而且不少學生頗具實力，譬如曾贏取魯迅青年文學獎。在下曾感到奇怪，這些年輕人有錢、有關係，好些更具學養，要在內地考取大學學位應如探囊取物，緣何要走一條曲折之路，選擇應考文憑試，希望入讀香港的大學？

跟這些學生接觸後，我才明白過來。原來他們都希望能夠入讀世界百強大學，而百大之中，整個中國內地佔四、五間，香港也佔了五間。內地競爭劇烈，要成功考取北大、清華、復旦的學席，可謂千難萬難。相對之下，香港競爭較小，而優質學府的數量跟內地一般多，算盤剔剔撻撻打下來，各省市不少優秀學生，便掀起了來港升學的熱潮。更有部分內地年輕人退而求其次，對香港私立大學或者副學位課程，也有濃厚興趣。特區政府如果能夠珍惜香港的強項，繼續積極發展大專教育，此舉既利於港，也利於國，說不定從中更可以引發出無限商機。