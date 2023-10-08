國際貨幣基金組織（IMF）近年面臨治理合法性的危機。該組織在摩洛哥舉行年會前夕，總裁格奧爾基耶娃公開表態支持改革組織，令中國獲得更多投票權，反映IMF本身也意識到問題已相當嚴重。

回顧上世紀至今，歐美國家幾乎壟斷了全球金融的國際體系和遊戲規則，IMF和世界銀行兩大國際性機構就是一例。根據二戰後不成文的規定，IMF總裁要由歐洲人擔任，世銀行長則由美國人擔任。這個不民主的規則多年來一直沒有改變。

說起IMF最離譜的規則，則不得不提它的份額分配制度。IMF的表決制並不是體現主權平等的一國一票制，而是類似股份公司的股東表決機制。以前西方經濟強大，長期佔據IMF的主要份額。隨着近些年新興國家崛起，這個分配比例愈來愈不合理，已不能反映當今世界經濟版圖，例如中國在全球GDP佔有很大比例，可在IMF的投票比重竟比日本低，這顯然是說不過去的。更甚的是，按照IMF的規則，一般事務需要70%投票權支持才能通過，重大改革事項更要85%以上的支持率才能通過。而美國作為IMF最大的股東，持有約17%的股份。換言之，美國擁有一票否決權，任何重大金融改革如果得不到華府首肯，都不可能獲得通過。IMF的決策權實質上是掌控在美國為首的少數發達國家手中，發展中國家的訴求很難得到合理的體現。

一個國際性組織只有建立合理的規章，各成員國才會信服。IMF總裁這次開腔支持組織改革，說明IMF面對一系列質疑，也明白到改革已是迫在眉睫。不過，現時美國正全方位打壓中國，很大機會否決擴大中國在IMF投票比重的議案。IMF的改革能否成功，還要跨過美國這一關。