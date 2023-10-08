亞運男足銅牌戰，香港隊不敵烏茲別克，但無論如何，殺入亞運四強已是港足史上最佳成績。作為球迷，期待足球圈、政府以至民間，一同思考足球這個牽動人心的體育項目，如何能夠在香港可持續發展，希望這次亞運的佳績不是曇花一現。

這次佳績，有人說是幸運，有人說是奇迹，但筆者認為都不對，對全力拚搏的運動員也不公平。港足在淘汰賽階段，先後戰勝巴勒斯坦及伊朗，過程絕不含糊，並非靠運氣。在踢法上，港足的體能進步了，靠前搶逼戰術令對手備受壓力，防守反擊亦有板有眼，不會像以往般一味靠大腳解圍，而是有目標地組織高效反擊。

亞運隊基本上就是U23加3名超齡球員，筆者認為這次好成績，很大程度是過去10年香港的足球青訓工作初見成效。在2009年東亞運港隊奪得男足冠軍後，政府於2011年起資助開展「鳳凰計劃」，2016年開展「五年策略計劃」，亦於2021年開始了「展望2025策略計劃」。要說這些計劃較成功的，就是青訓。筆者小兒多年來都有參與足總青訓計劃，故筆者算是一名近距離的觀察者。上述計劃明確了各球會辦青訓的標準，足總訂立了訓練大綱，有指定訓練時數，教練的質素亦有保證，超級青年聯賽的成立，也確保青年球員每年近30場較高強度的比賽，更有電視轉播，提高社會對青訓的認識和重視程度。

要足球生態健康發展，需做到遍地開花，一是普及化，二是職業化，三要有新思維。青訓問題基本上解決了，但青訓的苗子呢？由於青少年人口減少，加上疫情3年令青少年參與運動的人少了，青少年足球人口減少了，很多學校要湊足十來個會踢足球的同學也有困難，學界足球賽由3個年齡分組改成兩個分組就很能說明問題。校園足球、草根足球是足球發展的源頭，如何讓同學們放學後放下書本，不只是拿着手機，而是揮汗在球場上，促進青少年健康成長，其實足球是最好選擇。

至於港超聯，正處於兩頭不到岸狀態，就算偶有代表隊的熱潮，都難以帶動港超的入場人數和關注度。內地的村超都火了，為何港超就不行？筆者認為，要為港超增值，足總真的要多想點子，增強球迷和市民的參與感；政府要放寬場地限制，例如足球夜市、美食足球可以嗎？康文署可在球場內外提供空間，增設一些增值的內容，包括各種遊戲和表演，吸引人流，鼓勵一家大小入場；甚至研究能否透過引入賽馬會參與，提高本地足球發展和周邊可觀性，吸引更多資源投入，令有天分的青年球員更有願意投入職業足球。再擴大一點眼光，香港球會能否參與中國足協盃，提高主客氣氛？甚至有人提議體院重設足球部，投放資源，集中訓練18至22歲這個黃金年齡階段的球員。

總而言之，香港不乏熱愛足球的土壤，只要能有適當政策引導，港足再創佳績可期。