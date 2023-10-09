儘管國內外強力反對，日本東京電力還是開始了第二輪核污水排放，此次排放的核污水總量約為7,800噸，預計排放17天。不止中國強烈不滿，南韓民間亦即時上街抗議，日本也是反對不斷，就連俄羅斯政府也出言嘲諷，促日本將「安全」的核污水用於國內而不是排出大海，然而岸田文雄繼續少理。

人們實在很奇怪，現在日本政府用於補償漁業、宣傳解畫等開支，已遠遠超出當初另一處理核污水選項的開支，即採取蒸發技術。當初日方正是因為排海成本只有約34億日圓，僅及蒸發排入大氣的十分一，才選擇最便宜的方案，可如今實際開支已超過此數，可見排污入海因小失大，得不償失。

日本政府屢屢強調，核污水排放入海後，海水氚濃度低於國際標準的容許限值，但除了氚，尚有多種有害放射性物質的數據一直沒有公布，這些物質的半衰期隨時長達數十年甚至上百年，日本政府隻字不提，又不准其他關係國家到東電作出監察，一味自說自話，如何掩住悠悠眾口？

事實上，自中國禁止日本水產進口後，日本水產銷情受到重創，賣不去的水產只能給學生當作「營養餐」。中國向來佔日本水產出口市場份額高達四成，全世界沒有一個市場能替代。而美國大力為日本排污背書的同時，身體卻非常誠實，日本農林水產省數據顯示，美國是今年上半年減少進口日本農林水產最多的國家，主要減少的三種食品主產地，碰巧均處於核污水排放影響區域。日本高官最近巴巴的跑去馬來西亞推銷水產，為何不要求美國大哥買多點日本水產呢？目前岸田文雄的民望跌至只有可憐的26%，即使換掉多名內閣官員亦無補於事。一旦被迫下台，排污大計肯定要改。