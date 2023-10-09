疫情關係，筆者已闊別廣州數年，趁10‧1黃金周假期，乃回去一趟，探望沒見面多時的親友。行程屬臨時起意，事前沒規劃，本欲乘坐高鐵，但車票早已賣光，乃退而求其次，選擇在深圳乘搭動車，詎料也是一票難求。後來有朋友勉強買到動車票，二人才有機會踏上返鄉之旅。昔日不少反中、反特區政府的評論者，譏笑中港高鐵是大白象工程，注定無人光顧。如今看來，持此論者的頭腦，大抵跟一隻大白豬無異。

中港兩地的居民早已被寵壞，大家都習慣了乘坐高鐵列車，不論多遠距離，都像是倏忽可至。相比之下，我與友人光顧的動車，猶如蝸步而行，更兼經常停站，讓人覺得這不該是今日的「中國速度」。我倆好不容易待至下車，屈指算來，全程140多公里，耗時逾80分鐘，平均時速近110公里，但是反心一想，上月美國佛羅里達州剛開通的高鐵，全程378公里卻要走3個半小時，實際時速只有108公里。美國全新高鐵跟中國動車相比，速度竟然是一樣，中美基建實力的消長對比如何，於斯可見。

回程時，正是黃金周最後一天的晚上，我與友人就連動車票也無法搶到，於是便僱網約車，由廣州海珠區到深圳灣口岸。這是我第一次乘坐中國製比亞迪的高階乘用車，近兩小時車程，感覺十分寧靜、舒適，跟平治、寶馬行政人員級別的房車，幾乎沒有兩樣。我問司機：「買這輛車要多少錢？」答曰：「只需二十多萬元人民幣」，這價錢是歐洲同級汽車的三分之一。今年第三季剛過去，比亞迪純電車的出貨量，正式超越了美國特斯拉，成為全球同類車輛的銷售冠軍。如今比亞迪再下一城，推出售價過百萬元的豪華車，看來世界汽車市場，勢必為之震慄。