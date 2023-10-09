克里姆林宮會在俄烏戰爭中使用核武器嗎？這道問題在過去一年不時被提起。俄羅斯總統普京近日聲言考慮撤銷批准《全面禁止核試驗條約》，暗示不排除恢復核試驗。雖說這只是普京的威嚇策略，但也加劇全球對核武競賽可能升級的擔憂。

根據《全面禁止核試驗條約》，締約國不得進行任何核武器試驗。該條約在1996年實施以來，全球已有100多個國家簽署，至今沒有一個簽署國進行過核試，反映《全面禁止核試驗條約》在阻止各國核武競賽方面發揮了積極作用。但要注意的是，美國作為世界上最強大的核武國家，目前只是簽署了條約，而沒有批准。正常來說，一個國家的政府只要簽署了國際條約，該國就會受到條約的法律約束。惟簽署與批准在美國可是兩碼事。美國總統簽署的國際條約不時會被國會拒絕批准。其他國家雖然不滿，對着霸道的美國也只能逆來順受。

而美國國會拒絕批准《全面禁止核試驗條約》也帶來不少後遺症。首先，美國此舉意味着它不接受國際組織監測，並為日後進行核試驗留下空間。這個做法導致已經簽署條約的國家隨時有樣學樣，走回頭路進行核試。普京這次就是以美國沒有批准該條約為由，表明俄國也考慮採取同一個做法。

其次，仍未簽署條約的國家，尤其是像印度和巴基斯坦這兩個處於軍事競賽的國家，當看到美國拒絕批准該條約後，當然不會輕易簽署，甚至還各自進行了兩次核試。同樣沒有簽署條約的北韓更有6次核試。美國在冷戰結束後與國際法漸行漸遠，充斥濃厚的霸權主義色彩。這不僅讓華府失信於國際，也損害了國際公約的效力。全球核問題至今仍未解決，美國要負很大的責任。