大陸與台灣間到底是甚麼關係？對台灣的獨派來說，中國就是敵國，所謂統一就是併吞！如基進黨之流多年來不斷要求直接修法，明訂中國為敵對國家，以此凸顯台灣中國一邊一國。而現在執政黨立委范雲也附和此說，聲稱：「中共是敵國，這是基本常識。」這是否代表民進黨真打算跟隨獨派，進一步激化兩岸關係？

賴清德表面上為了選舉與討好美國爸爸，一直想要淡化自己的急獨色彩，但卻三不五時會露出破綻，一下說要和習近平共進晚餐，一下又說台灣對美中，就是在朋友與敵人間做選擇。最近一段當年賴清德在立法院為了軍購預算怒飆髒話的影片重新被挖出來，賴清德在被記者問及時更毫不諱言地說：「台灣面對中國威脅，中國企圖併吞台灣，這是公開的事實。」顯然在賴清德內心的小宇宙，中國就是敵國無誤。

目前民進黨的主流作法，是掩耳盜鈴、暗度陳倉，最佳例證是明明是中華民國國慶，主視覺上卻沒有中華民國4個字，而是用「Taiwan National Day」的英文取代，假中華民國之名，行台灣國之實。民進黨以為這樣既不會過度觸怒大陸，又不會讓美國有太多疑慮，還可討好台獨基本教義派。實際上卻是三方對這種偷雞摸狗行為都嗤之以鼻，呈現出民進黨既不想統、也不敢獨的窘境。

我向來贊成開大門走大路，民進黨既然認為大陸是敵國，就應直接表態主張修法，也讓人民自行判斷該怎樣選擇。現在這種明明將大陸當敵人，卻又想佔《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）便宜，還不時拋出一句想和習近平共進晚餐的惺惺作態，只會令人作嘔！可惜是，民進黨內有骨氣的人早已消失，現在的這班庸奴，我笑他們根本不敢！