早在20年前，已有不少人認為，以巴將會是引爆第三次世界大戰的火藥桶之一；然而，在過去20年間，以巴只是斷斷續續出現火花，爆發零星衝突，人們幻想中的第六次中東戰爭未有爆發。相反，在20年前，世人皆認為隨着蘇聯解體，俄羅斯逐漸融入歐洲，「鋼鐵洪流」威脅將不復存在；殊不知，短短10年間，俄羅斯與烏克蘭竟由克里米亞危機升級至全面戰爭。正當人們開始把注意力轉向東歐之際，以巴近日又鬧事，爆發大規模衝突，實在令人感嘆，真是世事每多變幻。

於上周六，巴勒斯坦激進組織哈馬斯轄下軍事組織「卡桑旅」，忽然向以色列發動代號為「阿克薩洪水」的大規模軍事行動，先是發射數千枚火箭彈，其後派出大批武裝分子入侵以色列中部和南部，聲稱是為了報復以色列褻瀆耶路撒冷阿克薩清真寺，今年內殺傷數百名巴勒斯坦人，以及拒絕交換囚犯提議等。以軍明顯是在情報戰上先敗一仗，被卡桑旅打得措手不及，雖說已立即派出戰機空襲加薩地區的哈馬斯據點，惟在地面戰上一度節節敗退，甚至傳出有軍事基地被攻陷，主要城市特拉維夫也受到武裝分子的地面部隊攻擊等。

作為軍事強國之一，以色列軍隊當然不是吃素的，一開始確是有些慌亂，惟不到數小時已反應過來，迅速進入備戰狀態，其後更直接進入戰爭狀態，徵召預備役軍人，發動代號「鐵劍」的軍事行動。不難預見，若無別國介入，以軍很快便會長驅直入，甚至可能趁此機會，試圖消滅哈馬斯；畢竟雙方實力的差距，並非一次半次偷襲取勝可以彌補；卡桑旅若要取勝，至少第一擊要直接摧毀整個以色列政府，或癱瘓以軍中樞，才有一絲生機。

如今，哈馬斯只能寄望在被以色列大軍摧毀前，其他阿拉伯國家不會袖手旁觀，出手調停甚至支援。坦白說，阿拉伯國家一旦聯合起來，軍事實力絕不在以色列之下，5次中東戰爭失利的因素很多，包括阿拉伯國家一方戰術過時，而以色列背後又有美、英、法等強國支撐；但真正主因在於阿拉伯世界經常分裂內鬥，未有因為有共同敵人而團結起來，才遭以色列逐一擊破。

事實上，哈馬斯今次之所以會鋌而走險，開啟這場無謀之戰，與阿拉伯世界分裂也不無關係。近年來，在歐美主導下，中東一些穆斯林國家與以色列愈走愈近，甚至建交「大和解」。惟有人歡喜就有人愁，巴勒斯坦逐漸變得孤立無援。可以說，巴勒斯坦早已被以色列逼上絕路，以色列近年一些舉動，例如遷都耶路撒冷，更是超越了巴勒斯坦人的底線；不少人眼見通過政治協商解決危機的希望愈來愈渺茫，才會孤注一擲，轉而支持激進組織。恐怕在未來一段時間內，諸如今次的襲擊及衝突，將接踵而來。