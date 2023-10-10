正論：大雨淋漓風續狂　交通癱瘓人彷徨

颱風「小犬」逐漸遠離本港，港人終於鬆一口氣。然而，回顧過去兩天港府表現，市民仍鬱結難抒。縱有數十年應對颱風經驗，又有超強颱風「蘇拉」及「500年一遇暴雨」的前車之鑑，港府今次應對「小犬」時，表現依舊一團糟！機場淪為孤島，逾萬名旅客滯留；公共交通有限度服務，大批市民被困。在港人彷徨無助之際，港府本應伸出援手，官員卻無動於衷；不禁讓人質疑，高官口中的「展現以民為本精神」，究竟是否謊話？

「小犬」來勢洶洶，一再逼近本港。天文台前日初次懸掛8號風球時，在本港局部地區，的確能感受到「小犬」的威力；尤其是海邊，不時捲起白頭巨浪，場面驚心動魄。不過，在更多地區，市民只能感受到天氣出現微妙變化，風力較平日略強，伴隨着一陣陣驟雨。眼見天氣未算惡劣，一些商店繼續營業，部分打工仔照樣上下班，甚至有些市民大膽外出用餐。誰又能料到，天文台幾乎是毫無預警下，極速改發9號風球，鐵路露天路段隨即停駛，仍未回家的市民旋即被困。

並非質疑天文台的判斷，惟既要改發9號風球，官方能否提前至少一小時預告呢？須知道，由3號風球改掛8號風球，以及由8號風球降至3號風球時，天文台往往能提前數小時甚至半天準確預警；然而，改發9號風球前一小時，市民普遍得知的資訊，是天文台正考慮午夜前改發更高信號。無可否認，晚上7時確實是「午夜前」，惟兩者相距太大，市民大失預算，實可預期。

讓人憤怒的是，當9號風球懸掛，大批市民滯留車站期間，縱獲媒體關注，網上平台亦鬧得沸沸揚揚，港府卻視而不見，未有採取任何措施。幸好，有熱心市民網上發起義載，也有旅巴公司參與義載；惟更多市民被迫乘坐的士，承受不合理的額外車資；或滯留站內，苦苦等候天文台改發較低信號。

誠然，9號風球懸掛期間，市民留在室內較為安全；惟當局也應考慮實際狀況，總有市民有迫切回家需要，何況車站在暴雨期間被淹浸並不罕見，留在車站內就絕對安全嗎？與其任由市民乘搭義載車輛冒險離開，不是由官方統一安排較佳嗎？畢竟只有官方才能掌握最全面的資訊，知道哪些路段有危險，哪些路段則較為安全，能在最大程度上保障市民安全。

更悲哀的狀況發生在機場，在9號風球懸掛期間，機場交通幾近癱瘓；由於機場快綫停運，的士數量嚴重不足，大批遊客被迫滯留。形象往往是先入為主的，旅客剛來港就有此遭遇，對本港旅遊形象無疑是重大打擊。難道當局就不可以視乎實際情況，安全疏散乘客離開嗎？多問一句：難道當局認為颱風下乘坐的士，會比乘坐機場快綫更安全嗎？答案是顯而易見的。那麼當局沒有安排，任由旅客乘坐的士離開，究竟是負責任，抑或不負責任呢？

每逢颱風來襲前，港府總會高調召開跨部門會議，揚言已有完善應變機制；事實卻一再證明，所謂的應變，不過是「不變應萬變」，無論經歷多少次挫敗，醞釀幾多民怨，港府依舊食古不化，措施繼續離地，改善根本無從談起。