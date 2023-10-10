近日有報道指，澳洲政府過去8年間先後進行3次內部研究，探討能否完全擺脫依賴中國供應鏈，但是所有研究都認為不可能。由於結果不符預期，前朝莫里森政府未有將報告公開。當所謂超級大國也無法做到真正的去中國化，作為盎格魯撒克遜當中實力更弱的袋鼠國，想要對華說不？不相信鏡子也該相信報告。

知情人士透露，澳洲外交事務和貿易部、財政部分別於2015年、2020年聯合展開研究，惟兩次的結論均認為沒有其他市場可以取代中國作為澳洲商品出口市場。澳洲人絕非失驚無神做起這種研究，而是美國2012年作出警告，指澳洲經濟和貿易日益依賴中國，容易受到中方壓力，於是才有前總理艾博特、莫里森相繼「應機」，據悉現任阿爾巴內塞政府亦開展了相同研究，延續這種先有立場、再搜刮可供穿鑿附會談資的無聊玩意。

關於澳洲人對中國產生的種種杯弓蛇影，曾有澳洲查爾斯史都華大學教授著書，試圖指出中國不斷對澳洲進行無聲入侵，認為「中國使出的障眼法，讓我們看不見北京乃是以極端認真的態度來對待與西方的爭霸」，又搬出了「中共決心要贏，澳洲卻故意無視」來說事。諷刺的是，作者在書中卻指澳洲與美國保持同盟關係，「也許真的犧牲了一些獨立性──主要是國防政策方面」，惟他依然對這種另類殖民甘之如飴。這種親美反華的思想不僅存在於學術界，還流遍了政界，甚至發動國家之力搞出先射箭、後畫靶的所謂研究，可惜總是事與願違，荒唐鬧劇貽笑天下。

根據澳洲海關數據，8月澳洲棉花對華出口增至61,319噸，價值1.3億美元，創近9年最高水平。奉勸澳洲如想對中國說不，請先問問自己有甚麼底氣。