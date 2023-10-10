2024年台灣大選的態勢逐漸明朗，賴清德堅守35%死忠支持底線，郭台銘逐漸邊緣化，柯文哲與侯友宜合作則可與賴清德一拚，分裂則讓賴清德輕鬆躺贏，為此柯文哲拋出以民調一決高下，但侯友宜卻並未正面接招，侯的盤算究竟是甚麼？

首先，侯友宜雖然是參選人，但他是由國民黨徵召的，而國民黨的黨主席是朱立倫，所以是否同意柯文哲的提議，並不是侯說了就算，還要看國民黨中央的決定。再來，目前雖然有些民調呈現侯領先柯的情況，但也有很多民調是柯大幅超越侯，在此情形下，有大批立委小雞要兼顧的國民黨，勢必要比一人政黨的民眾黨考慮更多，黨內的各種雜音自然也不在話下。最後，無論誰正誰副，或是如同柯文哲所說的，輸的人未必出任副手，這都會造成1+1小於2的情形出現。以目前雙方支持者的狀態來判斷，1+1可能只有1.5至1.8，而其中有些選票甚至可能轉向支持賴清德！這都讓朱立倫與侯友宜對藍白合的形式猶豫再三。

10月11日，名嘴趙少康將集結韓國瑜與侯友宜以及33位國民黨立委參選人的「戰鬥藍」大造勢，除了拉抬國民黨立委選情，也將刺激侯友宜的聲量，為侯創造更有利的態勢。若能衝出一波支持新高點，則侯並非完全不可能接受以民調決勝負的合作模式。但若侯的聲勢依舊持平，則藍白合勢將拖到10月下旬以後才會有曙光出現。

國民黨雖自認家大業大，愈到選戰後期愈能顯示出基層組織實力與民眾黨的差距，但在野選民已逐漸失去耐性，若藍白遲遲不能合作，而且國民黨始終沒有提出建設性的做法，那麼侯友宜的民調恐怕會欲振乏力，屆時選情只怕會更不樂觀。