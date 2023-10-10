北韓領袖金正恩上月與俄羅斯總統普京會面，據報兩人會談嘅總時長約6小時，阿哥，咁長時間傾乜呢？斷估唔會只係「閒話家常」啩？睇怕其中必有軍事機密，這就不難想像會觸及南韓嘅敏感神經。

金正恩與普京高調會面後，兩國將有武器交易嘅消息甚囂塵上。美國智庫日前公開衞星圖片，指俄朝邊境鐵路運輸量大增，推斷北韓可能向俄羅斯供應武器和彈藥。美媒引述美方官員指，北韓已向俄羅斯運送火炮。有南韓高官透露，韓方關注金正恩可從俄方獲得建造核潛艇、先進火箭及衞星嘅技術，並展開常規武器合作。

南韓官員嘅憂慮不無道理，皆因金正恩個性強悍，北韓剛結束第十四屆最高人民會議第九次會議，會上一致通過修憲，確立發展核武政策，以保障國家嘅生存權和發展權，遏制戰爭及維護國家主權領土完整和人民權益。金正恩發言時指美日韓組成三角軍事同盟係「亞洲版北約」，對北韓構成最大實質威脅，因此要加快核武現代化。朝俄愈行愈近，乃客觀環境使然，朝俄共同敵人都係老美，兩國備受山姆大叔嚴厲制裁，既然彼此係患難朋友，有軍事合作有乜咁出奇？普京被問到會否幫助北韓製造衞星，佢咁樣回答：我們就是出於這個原因才來到東方太空發射場，北韓領導人對火箭技術表現出很大興趣，北韓還尋求在太空領域取得進展，俄羅斯將幫助北韓進行太空探索和火箭製造。

南韓官員指俄朝關係深化，金正恩不僅有能力威脅美國喺亞洲嘅親密盟友南韓和日本，而且有能力威脅整個世界。有冇咁誇吖？北韓今年進行兩次軍事偵察衞星發射均以失敗告終，如今一下子就話佢有能力威脅整個世界，南韓真係怯懦到語無倫次！