哈馬斯突襲之後，以色列宣布戰爭狀態，全面動員後備軍人，並派駐4師軍隊在加薩邊境待命。以色列國防部長要求軍隊加強對加薩的壓力，海陸空炮轟外，還切斷加薩的水電煤氣和糧食供應，把加薩200多萬人口困死。以以色列極右政權的心態，哈馬斯俘虜逾百名人質，包括以色列的高級軍官與士兵，並不能阻止以色列對加薩的報復性殺戮，炸毀加薩市中心的居民大樓已顯示出以色列政權兇狠。於是，下一步以色列會否派軍隊進入加薩圍剿哈馬斯，一如揚言的要將之完全消滅？

上一次以色列進侵加薩是2009年，以軍號稱勝利。一是哈馬斯無力反抗；二是以軍摧毀了加薩地帶大部分的設施，包括大學等公共設施，也包括大部分跨越邊境的隧道（哈馬斯賴以走私軍火物資）；三是以軍傷亡極少。可是，哈馬斯的領導並沒有被獵殺，組織和武裝系統沒有受到多大衝擊。在國際的壓力下，以軍只能號稱勝利收兵，結果是哈馬斯在加薩的勢力毫無動搖，尋且可積累力量與以色列對抗。

今次以色列的情報、邊防和空防被突破，顯示哈馬斯是有細密的計劃、部署，軍力、火力、士氣和組織能力遠勝過往。若依美國中央情報局所說（事後孔明），伊朗與哈馬斯已密謀多月，哈馬斯應預計以軍會入侵加薩，便亦早有防備。觀乎以軍連日空襲居民區，死傷還有限，哈馬斯早有準備了。

加薩民居密集，以軍進入必然會有巷戰。2006年以軍敗於黎巴嫩真主黨武裝，今天更有烏克蘭城市慘烈的攻防戰可作參考。哈馬斯應有充足的部署，以市內外密集的地道為基礎，街巷的立體布防將會十分嚴密。俄羅斯軍隊在烏克蘭亦大受挫折，輕裝備的以軍在這樣不熟悉的城市環境裏，能否戰勝抱必死之心的哈馬斯戰士呢？以軍進侵加薩面對的危險應是它從來未有過的挑戰。

西方支持以色列，但沙特阿拉伯為首的阿拉伯國家與伊斯蘭教組織聲援哈馬斯及巴勒斯坦，西方內亦有強大的反以色列示威。而以色列國內，突襲已打破了民眾對以軍的信心，不安感覺助長厭戰心態，也混和了對極右政黨、政權的反感。若加薩進軍不能速戰速勝，反戰求和之勢必大漲，這或可抑制以軍在加薩的種族滅絕行動。但即使停戰，巴勒斯坦問題還是不可能解決。