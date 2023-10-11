據說台灣空防導彈的密集程度，位列世界第二，但要跟老大相比，還有明顯差距，老大是誰？以色列是也。以色列的空防武器素來精良，最有名的是「鐵穹」系統，顧名思義，該系統布置妥當後，聲稱猶如在蒼穹中裝上鐵罩，使敵人無隙可尋。寶島政府對「鐵穹」系統一向垂涎，多番央求對方出售，只是尚未談得攏而已。

可是世界上矛的進步速度，似乎永遠比盾快。日前，巴勒斯坦的哈馬斯組織突然發動進攻，向以色列發射5,000枚火箭炮，「鐵穹」系統雖然聞風而動，馬上迎擊，但是矛像雨點般落下，盾根本應付不來，整個防空網迅即崩潰。

以色列的國防技術勝於台灣，但面對敵人的雷霆一擊，尚且束手無策。中國大陸的軍事實力跟哈馬斯相比，可能超出百倍，以此觀之，試問台軍還有何可恃？寶島政府向來自欺欺人，宣稱有能力抵擋解放軍任何形式的進攻。讓我告訴你吧，今次哈馬斯所用的火箭炮十分粗糙，但是只要數量夠多，對手已然應付不來，假如由解放軍出手，可動用的火箭炮固然百倍於哈馬斯，更可怕的是，中國大陸製造的同類武器，技術冠絕全球，就連美國軍方也要瞠乎其後。

解放軍火箭炮的先進程度跟精良導彈可堪比擬，但造價要低好幾倍。哈馬斯發射的火箭炮猶如亂石投林，每一枚並無固定目標，大陸研製的卻不同，枚枚都裝上人工智能，懂得自行尋找攻擊對象，效果幾乎跟美國的戰斧式巡航導彈無異。有人說，世上哪會有又便宜又好的東西。我說嘛，別的地方可不知道，但在中國肯定有，遠的不說，你看小米製造的手機以及比亞迪製造的電動車，不就是如此嗎？