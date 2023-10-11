哈馬斯組織對以色列發動全面攻擊，並擄走大批人質，揚言以色列每空襲轟炸一次，他們就會直播處決一名人質。雙方衝突是否會演變成多國參戰的第6次以阿戰爭尚未可知，但這場衝突顯然已為烏克蘭的局面投下變數。

以色列目前已聚集十萬大軍，隨時可能進入加薩地帶，美軍福特號航母戰鬥群也開赴東地中海嚴陣以待，大規模戰爭顯然迫在眉睫。若是以色列決定進入加薩掃蕩哈馬斯，則必將發生慘烈的城鎮巷戰，別說以沙和平進程必然中斷，其他阿拉伯國家是否會出兵干預也未可知。

與此同時，哈馬斯主動宣稱自己攻擊以色列的部分武器來源就是烏克蘭，這自然給早已對援助烏克蘭感到疲於奔命的西方國家一個理想的藉口，此時正好停下來調查北約援助烏國的數十萬噸武器究竟流向何處？這對烏克蘭本就缺乏反攻動能的現狀無疑是雪上加霜。對美國來說，最壞的情況就是中東國家以各種形式援助哈馬斯，甚至實質出兵參戰，導致美國不得不對以色列提供大量援助。而對現今的美國而言，同時給予兩個大量消耗軍火的戰場提供支援，幾乎是不可能的任務，在優先順序的考量下，美國勢必要縮減對烏國的武器供應，轉而將大量物資轉向給以色列，缺乏武器又即將面臨寒冬的烏克蘭，也就只能望眼興嘆。

從另一個角度看，由於俄羅斯素來對中東國家有話語權，若能與中國聯手，對平息以巴衝突確實能夠扮演重要角色，假使藉此契機讓俄烏停火，甚至進一步開始初步的談判，對全世界可說都是好事。只是美國想靠着俄烏戰爭拖垮俄羅斯，再靠以沙建交降低中國在中東勢力的謀劃，恐怕就成了鏡花水月，只能落得一場空了。