這個世界會好嗎？阿茂都知冇可能！以巴之戰比俄烏之戰更複雜，彼此積壓仇恨燒紅雙眼，打起上嚟，點會顧死活！巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯向以色列發動50年來最嚴重襲擊，造成大量人命傷亡，包括無數平民。

以色列軍方周一宣稱動員30萬名預備役軍人，其中10萬人向加薩地帶邊境集結，據報將展開地面進攻，包括切斷食物、燃料及電力等供應，出兵討伐加薩如箭在弦！事實係自上周六哈馬斯偷襲成功後，以色列早已大規模轟炸約有230萬人口嘅加薩地帶報復！以國空軍周一指出，佢哋已對加薩逾8,000個目標投擲約2,000枚彈藥、逾1,000磅炸彈，呢啲攻擊目標包括3個瞄準以國嘅火箭發射器、有武裝分子活動嘅清真寺，以及21座武裝分子所用嘅高樓。看來，以色列全面圍剿哈馬斯並往死裏打，將無可避免！

老美每年向以色列提供逾30億美元軍事援助，並喺以國部署6個武器和彈藥庫，供以色列緊急使用。天下冇免費午餐，老美部署額外軍力，旨在阻止伊朗、敍利亞及任何武裝組織介入以巴衝突，以及保護美國喺區內嘅利益。今趟以巴衝突，美國反應亦特別快，以色列遇襲第二日，美國國防部即宣布向以國提供額外軍備和彈藥，美國福特號航空母艦打擊群亦掉頭返回東地中海，聲稱增強威懾防止戰事擴大。哈馬斯揚言停火係不可能，表明要喺戰場一決高下。

正在訪華嘅美國參議院民主黨領袖舒默透露，佢向習近平當面表示希望中方站在以色列一邊！阿哥，以巴係中國共同朋友，舒默分明強北京所難啫！北京唯一可做嘅就係呼籲雙方立即停火，一如俄烏衝突，俄烏都唔聽北京支笛，以巴有可能會聽嗎？