每逢10月，一年一度的諾貝爾和平獎鬧劇又再上演。今年的得主是因反政府宣傳罪而在囚的伊朗「人權鬥士」女記者穆罕默迪，理由是她致力推動國內的平等婦權和自由。伊朗外交部炮轟諾貝爾獎委員會頒獎給這位多次違法的罪犯，乃出於政治考慮，與部分歐洲政府的反伊朗政策一致，干涉該國內政及將人權問題政治化。言猶在耳，美國總統拜登隨即借頒獎結果抨擊伊朗的人權狀況，要求德黑蘭政府立即釋放穆罕默迪，說不定還會藉詞對伊朗實施新的制裁。

事實上，有別於負責頒發其他諾貝爾獎項的學術機構，負責和平獎的諾貝爾獎委員會是個不折不扣的政治組織，成員全為現任或退休挪威國會議員，立場一向為親西方且左傾，歷年來的頒獎決定屢爆爭議。

過往和平獎較多頒發給一些當權政治人物，以表揚他們致力結束或避免戰爭，促進和平。但1973年時任美國國務卿基辛格與越共領導人黎德壽一同獲獎，卻淪為國際笑話，因為聲稱由兩人促成的越戰停火協議，根本從未被切實執行，南越在一年多後就被北越吞併，所謂的停戰只是美軍倉皇撤出越南，情況比兩年前的阿富汗撤軍行動更為狼狽難堪。

到2009年，上任不足一年、在國內外都未見重大建樹的美國總統奧巴馬獲獎，更連他自己都感到驚訝和尷尬。有人事後孔明指出，奧巴馬任內堅拒出兵敍利亞及承諾從伊拉克、阿富汗等地撤軍，也算是對和平作出貢獻。但也有人將伊斯蘭國（IS）的興起和塔利班的復興，歸咎於奧巴馬政府的「和平」政策。

頒獎給政治人物「風險」偏高，諾貝爾獎委員會近年改向一些民間人權分子及組織頒獎，特別是正被「極權政府」打壓、囚禁的「人權鬥士」，如果是女性或記者出身就更佳，當中「極權政府」的定義當然也是從西方及左派觀點出發。例子包括2010年的中國異見人士劉曉波、2021年的菲律賓女記者雷薩，以及接連向4個反俄羅斯或反白羅斯的個人及組織頒獎，政治傾向愈見明顯。

不過，頒獎給在囚人權分子有時也會出事，經典例子是緬甸前國務資政昂山淑姬。在早期遭到軍政府囚禁時，西方社會將昂山淑姬吹捧為緬甸的民主女神。但當她執政時被指包庇軍方屠殺羅興亞人，有人就要求將她從和平獎得主中除名。到近年她被奪權再次在囚，大家就不知如何回應是好。

除了和平獎，諾貝爾文學獎、3個科學獎以至經濟學獎，近年亦愈趨政治化和備受批評，包括過分偏重歐美研究機構和理論派、自由派的學者，亞裔人尤其創科發展突飛猛進的我國本土科學家絕少獲獎，據聞原因之一是他們大多為共產黨員。因此大家對有關得獎名單其實不必上心，就當是娛樂圈的年度頒獎禮或「乜乜好聲音」比賽就好了。