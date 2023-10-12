世界視線：以色列進侵加薩　勢陷烏克蘭泥沼

哈馬斯的突襲並沒有改變中東的大格局，只是加快發展的步伐。

哈馬斯的突襲應該預期了以色列狂烈的反擊，包括以軍會大舉入侵加薩。兩相比較，以色列軍的實力強大，還有西方的全力支援，哈馬斯有如舊約聖經的小孩大衞對巨人之戰。不過，一旦以軍被引入加薩之內，街巷地形有利於哈馬斯的地道戰，它也應備有大數目的反坦克武器和熟悉烏克蘭式的堅壁固守戰略。以哈馬斯的士氣、部署和加薩的地利，以軍入侵代價將會極大。

2006年黎巴嫩真主黨把以軍打個七零八落，狼狽敗退。今次哈馬斯可能更具優勢，此所以以軍一直未敢貿然進侵，害怕會陷入泥沼，損失人員以外，對以軍聲譽形象打擊更甚。可是，單只炮轟動搖不了哈馬斯的勢力，加薩仍會成為以色列長期的威脅。且以今次為例，哈馬斯可獲的武器水準大有提升。以色列境內都是哈馬斯從加薩發射的炮火可及。今後倘若動用導彈、攻擊性無人機，以色列的安全堪虞。

現時只有加薩作戰，黎巴嫩的真主黨還未認真發動。若加薩戰況慘烈，哈馬斯受創極重，真主黨以及西岸其他組織必然參戰，以色列應害怕由此引發另一場與阿拉伯的大戰。美國西方在現時的政經狀況中應不會堅持戰爭。於是，除非以色列要大戰，否則的話，早晚要停戰談判，作出妥協。

若如此，美國推動的阿拉伯國家與以色列建交，在當前會被擱置。相反地，中國、沙特阿拉伯、伊朗三方合作的中東和解（以色列與巴勒斯坦之爭除外）會加快進程。同時開始談及以巴矛盾的解脫之途。哈馬斯突襲在以色列內部必然引發對極右政治的不滿，國家安全動搖下要求與巴勒斯坦尋求和解之途。或至少會把極右政治的強制擴大猶太殖民區的政策扭轉。以停戰和平為目的，以保以色列國民的安全和經濟社會的發展。

哈馬斯開啟了以色列無法防守的恐懼，除非加薩居民和巴勒斯坦其他成員遭種族滅絕，否則的話，從哈馬斯等所可取得的武器來看，以色列難以防衞。以色列國民也不願出現烏克蘭的慘烈戰爭，破壞一切。以色列復國不能在廢墟上重建。在阿拉伯民族汪洋大海的包圍下，以色列不可能靠已趨弱勢的美國來強推殖民主義，滅絕巴勒斯坦的阿拉伯人。

研究所所長 陳文鴻