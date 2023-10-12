產評：加息猶如雙刃劍　謹慎打好經濟戰

美國自去年3月進入加息周期以來，利率已累升超過5厘，表面上是不小的幅度，但實際上，新冠疫情期間聯儲局所採取的零息與無限量寬貨幣政策，是以急應急的措施，同時製造嚴重的資產泡沫及信用問題，實不可取，利率正常化是不可避免的趨勢，是在更合理地反映資金成本。對息口敏感、被譽為「百業之母」的銀行業，雖能受惠利率上升帶動收入增長，但同時也在面對加息打擊貸款需求的風險。故說加息對經濟的影響猶如「雙刃劍」，若結合國際地緣政治的考量，這更是一場沒有硝煙的經濟戰，中美治理經濟能力的較量，就是主戰場。

2020年爆發新冠疫情，令全球來個措手不及，當年次季全球油、金、股、匯、債市一度出現極端波動，最終聯儲局得祭出零息及無限量化寬鬆貨幣政策成功力挽狂瀾。不過，資金零成本，甚至負利率，是嚴重扭曲了資本運作，後果就是激化資產泡沫，全球樓泡愈來愈嚴重；而另一個後遺症，就是通脹重臨，迫使聯儲局於去年3月開始展開利率正常化的工作。

如是者，至今聯儲局已累加逾5厘息，改變了投資市場運作，皆因持美元或美債，已安安樂樂穩坐幾厘息，不用進入估值高企的股市來冒險，變相對股市甚至樓市造成資金分流效應，資產價格承壓是全球化的現象。此外，企業的債務成本未能再享零息，更何況如今利率升勢尚未見盡頭，企業必要確保資金流運作順暢，並妥善管理好債務年期及財務成本等風險，免步今年美國地區性銀行倒閉潮的後塵。

雖然理論上加息有利提升銀行的利息收入，但這要建基於貸款需求穩定。以香港為例，今年以來經濟復甦不似預期，消費市道疲弱、股市不振、樓市高危，企業考慮到資金回籠速度及投資回報未符預期而要放慢投資步伐，消費者信心不足下減少消費，直接影響貸款需求，對銀行而言是抵銷了利率上升的效益，更令人擔心的是樓市大跌引發負資產個案急升，按揭貸款質素下跌，甚或斷供增多，壞帳上升，一來一回，銀行隨時贏家變輸家。

不過，在可見的未來，高息環境仍會持續，加上國際地緣政治風險有增無減，全球製造業產業鏈處於重塑階段，有心理準備，對個人、企業甚至經濟體而言，財富下跌、資產縮水、經濟衰退的風險將進入高發點，得及早檢視財務風險，審慎理財、量入為出，確保現金流轉充備，並設法透過應用創新科技，應對人口老化、勞動力不足等問題，盡量做到增效降本，才有條件發掘新增長點，應對新經濟發展下的挑戰與機會。

全球利率正常化這現象早晚要來，過去年多美國採取激進的加息周期，基本上各主要經濟體都展現不同的韌性來應對。接下來，美國經濟是要「軟着陸」，抑或朝向衰退甚至滯脹方向發展，已成世界經濟重大不明朗因素，伴隨的可能是美元獨強之勢逆轉，引發資金大挪移，金融市場再次大反轉。所謂「適者生存」，在世界經濟重構出新秩序前，暫得以守代攻，用最大耐心和毅力捱過黎明前的黑夜。