正論：少年尋回誠可喜　珍惜生命莫欺山

經歷了9號風球和黑色暴雨，外界愈來愈心急如焚之際，終於傳來失蹤7日的拔萃男書院應屆DSE學生曾憲哲獲救消息。救援人員在馬鞍山郊野公園老鼠田坑一帶叢林將他尋獲並送院治理，其母認為是神迹。其實，居功至偉肯定是鍥而不捨的搜救隊伍！

曾憲哲獲救時清醒，其母趕抵醫院後由衷感謝搜救人員，以及為兒子祈禱的香港人。事實上，曾憲哲失蹤前的最後身影，顯示他行經小瀝源行善里前往馬鞍山郊野公園方向，早就令人心頭一沉，皆因這些年因行山失蹤致死的個案不知凡幾。尤其這幾天天氣惡劣，一旦斷水斷糧復受風吹雨打，很大機會凶多吉少。今次安全脫險，的確令全城為之一振，可喜可賀。

當然，少年離家失蹤，究竟是曾被父母責罵、讀書壓力、個人感情，抑或另有蹊蹺，仍需由當事人自己交代。但正如前述，今次之所以發生猶如神迹一般的一幕，全賴搜救人員永不放棄的精神，即使在「小犬」襲港期間，由執法人員、消防、民安隊、男拔舊生、民間搜救隊組成的搜救隊伍，亦無間斷不停上山搜索，終於皇天不負有心人，得到一個令人喜出望外的結局。

必須強調，生命非常可貴，搜救人員不顧自身安危也要冒險拯救少年脫困，令人感動，同時希望曾憲哲明白別人對他的付出，從中學會珍惜生命。

話說回頭，行山本來是有益身心的健康活動，但這些年來，在山上失蹤甚至死亡卻屢見不鮮。最經典是2005年休班警員丁利華失蹤懸案，至今依然是謎，以致外界繪聲繪影形容西貢出現「結界」。說到底，結界之說純屬無稽之談，大部分的不幸個案皆源於行山者掉以輕心、體力不繼。

消防處數字顯示，過去3年，在各個郊野公園接獲的攀山拯救求助數字不斷上升，合共逾1,500宗，以馬鞍山郊野公園接獲的求助最多；另外，傷亡人數亦倍增，單是去年已有12人死亡，3年合共達到20人。無獨有偶，今次少年失蹤被尋獲的地點馬鞍山郊野公園，以及西貢東郊野公園，均是過去3年內接獲最多求助個案的地點。這兩處皆是交通易達但山勢陡峭，往往吸引許多「新手」前往挑戰，稍一不慎便會發生意外。

自從多年前發生多宗行山失蹤死亡事件後，各大電訊商均已加強在郊野公園的信號覆蓋範圍，政府亦加強宣傳，勸喻行山人士應注意天氣及裝備，並應結伴同行，可惜不聽勸喻者依然不在少數。部分香港人就是心存僥倖，喜向難度挑戰，尤其打風期間到岸邊追風甚至出海，過去曾累及救援人員無辜陪葬，堪稱自私自利，累人累物。

雖云欺山莫欺水，但不論上山還是下海，最重要是量力而為，要是罔顧安全、自視過高、輕視隱患，最終只會引發悲劇。今次失蹤少年脫險獲救，毫髮無損，是不幸中的大幸，也是萬中無一的幸運兒，並非每個人都會這般好彩，值得大家好好警惕。