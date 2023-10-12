巴以今次開戰，台灣立刻產生代入感、危機感，十分擔憂。「台灣駐法國代表」吳志中接受法媒訪問時說，巴以衝突可能引發全球第三戰線，台灣及其「盟友」要高度警惕，以免中國有機會重塑世界秩序。吳志中表示，巴以之戰「會為中國提供機會」，認為西方國家會分心，尤其會令美國可能無法介入台海局勢。

這些年台灣「倚美謀獨」，在大陸武統態勢愈加強力威懾下，已經到了風聲鶴唳、草木皆兵的地步。俄烏之戰時就這樣，驚呼台灣會成為「亞太烏克蘭」，大聲哀求美國和「全球民主國家」支持台灣，「反對中共犯台」。今次又是這樣，擔心巴以戰爭導致「全球出現第三戰線」，令美國無暇無力顧及台灣。

的確，台灣的擔心有道理。巴以戰爭爆發，根子在美國為了其霸權私利，長期在中東地區扶持「猶太復國主義」，打壓阿拉伯國家，美國是罪魁禍首。然而隨着形勢大變，美帝西方衰落，中東局勢、巴以爭鬥形勢愈加複雜混亂，對美對以仇恨加劇，美國已難掌控，連以色列也要「特立獨行」，給老美添煩添亂。

今年巴以緊張局勢加劇，以軍在加薩地帶、約旦河西岸及耶路撒冷等地，肆無忌憚地兇狠殘暴對待巴勒斯坦人且發生衝突，造成大量人員傷亡。今年4月，以色列警察又在耶路撒冷老城的清真寺，與做禮拜的巴勒斯坦民眾劇烈衝突。7月3日，以色列軍隊對杰寧地區發動大規模襲擊。8月中旬，在約旦河西岸打死多名巴勒斯坦人。以色列當局的這些做法，並不符合美國擬「緩和中東局勢」、集中力量抽身對付俄羅斯、中國「兩大戰線」的安排。

站在台灣當局的立場，當然只希望美國最關注它、支持它，不要有甚麼「第三戰線」，分了山姆大叔的心，棄台灣而不顧。其實，美國一直以來是否「出兵援台」的模糊政策，已經令台灣方面忐忑不安，現在又鬧出了巴勒斯坦和以色列戰爭，台灣更要抓狂也。