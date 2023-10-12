下月在美國舉行的APEC峰會，外界焦點都落在中美元首會否會面。美媒不斷吹風，指「習拜會」幾乎已敲定舉行，惟由北京到拜登政府都不置可否，尤其外傳國務院副總理何立峰將出訪華盛頓為習拜會鋪路，但至今未見成行；加上特首李家超一直未接獲美國發出的APEC領導人非正式會議邀請函，如此種種，皆令習拜會添上變數。

不過，隨着參議院領袖舒默率兩黨代表團訪京，並獲習近平接見，習拜會的成事機會可謂高唱入雲。顯而易見，北京的確有意緩和跟華盛頓的關係，否則根本無必要驚動國家最高領導人親見一個美國政客。舒默本身是反華鷹派人物，曾力推針對中國的《晶片法案》，如今卻忽然伸出橄欖枝放軟身段，聲稱美國重視中美關係，並不尋求跟中國脫鈎或出現衝突云云，擺明有政治任務，欲為習拜會暖身，同時為美光等被中國反制裁的美企爭取解禁。

但還是那句老話，只要美國霸權思維不變，永遠跟中國只有零和博弈，習拜會即使成事，到頭來也沒有實際意義。君不見，去年G20峰會亦有習拜會，拜登信誓旦旦承諾「五不四無意」，結果轉個頭就翻臉不認人。更何況，商務部長雷蒙多剛結束訪華回國，即惡形惡相揚言加強壓制中國科技發展，勢要祭出更嚴厲的晶片出口管制，中美關係依然劍拔弩張。

今次拜登之所以急於與習近平會面，皆因選舉近了，背後金主們急需中美緩和關係，好讓他們安心在中國做生意。而受過多次教訓後，北京早就丟掉幻想，拜登剛訪問越南並建立全面戰略夥伴關係不久，即傳出習近平也即將訪越，反映雙方明裏暗裏較勁的冰山一角。總而言之，中美之爭是國運之爭，一日未分勝負，硝煙一日不會停止。