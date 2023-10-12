在下跟不少評論者一樣，對香港旅遊業是「愛之深，責之切」，認為可改善的空間尚多，故不時會提出諍言，但本地的服務水平未達到盡善盡美，卻不代表整個行業都是一無是處，更不像部分坊間輿論所講，香港的旅遊業再無希望。

以往本地旅業主要靠內地客人支撐，最近有種調調兒說，目前中國經濟不景，民眾收入下降，來自各省市的旅客即使願意登臨香江，在旅程中也得省吃儉用，以往在參茸、珠寶店一擲千金的豪氣再不復見，轉而用「窮遊」方式，到港島麥當勞道留影，或者到油麻地拍攝黑社會電影的街道逛逛，也就算了，一切以節省開支為原則。

現實真是這樣嗎？香港旅遊發展局是有客觀統計數字的，來港旅客之中，向來以過夜住宿者的平均消費能力較高。回顧新冠疫情爆發前的2019年，過夜旅客人均在港花費5,818元；到今年7月，已跳升到6,600元。若然憑數字說話，內地人的消費能力是提高了，抑或減少了？至於所謂「窮遊」之說，簡直就是胡謅。

當然，因為2019年爆發反修例風波，示威者到處作亂，大大影響了來港旅客吃喝玩樂的心情，所以當年人均消費支出，比2018年下降了12%。若是以2018年為準，旅客的人均消費大概是6,600元，跟今年7月的統計數字相若。

2017年至2019年，過夜旅客平均留港日數為3.2天，今年7至8月，則躍升至3.4天。新冠疫情橫跨足足3年，旅客們或者是闊別香江太久，因此願意留港遊玩的日子，反倒是比以往增加了。以此觀之，內地旅客並沒有變窮了，香港的旅遊業也不是一潭死水，那些終日以「唱衰」中港為己任的人，可以休矣！