車臣共和國領袖卡德羅夫在約有2.5萬人集會上，提議押後明年的俄羅斯大選並排除其他候選人，僅限普京參選。要瞬間分辨他是擦鞋還是玩曲線也不易，反而同樣將要選總統的美國便不會給人這種煩惱，搞選舉又豈能不向「盟主燈塔」學習？

若非卡德羅夫強調在對烏克蘭進行特別軍事行動期間，沒其他人能像普京般保衞俄國，故應一致決定普京為唯一總統候選人，或暫時取消選舉，真的很容易讓人認定他不是擦鞋仔就是寸嘴王。惟他現在說的都是事實，試問在俄與西方鬥爭告一段落前，誰會想上台接過這燙手山芋？克里姆林宮發言人佩斯科夫早前指如果普京參選，現階段並無真正的競爭對手，除了因為普京在國內依舊強勢，也包括了上述實際因素。

同樣是總統選舉，美國便熱鬧得多，已宣布參加這場爭櫈仔遊戲的人數，一圍枱也不夠坐。已故總統約翰‧甘迺迪之姪小羅拔‧甘迺迪宣布，以獨立候選人身份角逐明年總統選舉，同時放棄民主黨黨內初選候選人提名。問題是，雖然沒有某個州長或來自參眾議院的民主黨籍人士提議排除其他候選人，僅限拜登參選，但應怎樣理解小羅拔‧甘迺迪所說的「攪局」呢？上周一項民調顯示，假設特朗普、拜登和小羅拔‧甘迺迪角逐明年總統選舉，會分別獲得40%、38%和14%支持，對小羅拔‧甘迺迪有好感的共和黨人遠多於民主黨人。換言之，有人將會是𠝹走特朗普選票的「美國版卡德羅夫」。

拜登的真正對手是誰？既然有人的支持度竟然未受連串官司醜聞所影響，反而領先自己10個百分點，「政治選戰中最困難的，就是該如何避免顯露出你根本不配贏得勝利。」有人深諳以曲線手法來拉近差距，明顯比俄羅斯人高明。