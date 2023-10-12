巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在毫無先兆下向以色列音樂節施襲，觸發新一輪以巴衝突，至今已造成雙方數以千計的人死亡，成為了近日全球矚目的焦點。哈馬斯突然發難，當然不是無緣無故，背後有着自己的利益盤算，也令中東地緣政治在短期內充滿了不穩定性。

外界對今次衝突的起因有不同看法，但不少人都認同和沙特阿拉伯近年穩步推進與以色列的關係正常化有關。阿拉伯國家和以色列關係一直不好，其中以巴勒斯坦武裝組織與以色列最水火不容。這背後當然有着深厚歷史文化和宗教原因。巴勒斯坦與以色列要搶奪土地，矛盾很難協調。相比下，其他阿拉伯國家與以色列關係尚不至於差到不可調和。沙特是阿拉伯國家的領頭羊，如果和以色列握手言和，其他阿拉伯國家也有可能跟隨。到時候，以巴矛盾就會被邊緣化，顯得微不足道，哈馬斯等組織也將失去來自阿拉伯世界的金錢援助。

所以不久前沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼接受美媒訪問時，承認正推進與以色列關係正常化，已令哈馬斯坐不住。加薩地區本月初就不斷組織大規模集會，反對阿拉伯國家和以色列和解。這次的武裝襲擊正好是發生在集會之後。

今次以巴衝突也再次凸顯阿拉伯國家要和以色列和解說易做難，畢竟和解會令某些組織失去生存空間，繼而拚死一搏。而對美國來說，今次事件也嚴重打擊了華府早前宣布構建的「印度-中東-歐洲經濟走廊」。這條經濟走廊最關鍵的目的就是拉近以色列和阿拉伯國家關係，讓沿線國家變為美國的自己人，以抗衡中國一帶一路倡議。現在以巴衝突一發不可收拾，以色列和阿拉伯國家的和解幾乎已淪為空中樓閣。美國恐怕又要再另闢蹊徑了。