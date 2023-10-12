「藍白合」終於露出曙光了嗎？從民眾黨拋出民調決勝負，到加碼3場辯論會，國民黨也終於有了回應，除了指定金溥聰與黃健庭作為磋商代表，還傳出朱立倫有意讓韓國瑜以副主席之姿促成在野大團結，非綠整合似乎開始走上軌道。但如果對情勢稍有了解，就知道眼前的困難依舊重重；國民黨無論在地方與民代人數都佔據絕對優勢，自然不肯輕易屈居人下。偏偏侯友宜民調並無必勝把握，辯論又非其強項，對柯文哲的提案既沒有堅強理由拒絕，接受又會讓自己陷入劣勢，如何談判實是一大挑戰。

而雙方目前領銜的談判代表中，金溥聰與黃珊珊是各自的鷹派人物，顯然不會輕易讓步，讓人對磋商能否短期內達成共識感到憂心，故國民黨方面對韓國瑜寄予厚望，冀藉韓國瑜過去與柯文哲的交情發揮關鍵力量，促成在野聯盟的產生。

但柯文哲與韓國瑜過去雖有三顧茅廬的佳話，要說有多深厚的交情卻也談不上，光是這4年兩人從未見面便可見一斑，柯文哲還曾脫口說出：「陳菊是比較肥的韓國瑜。」這種評價，一次得罪藍綠兩大陣營。這次協商牽涉到民眾黨究竟是迅速壯大還是曇花一現的重要關頭，人情絕不會是柯文哲考量的因素。與此同時，素來熱血的韓國瑜開始展現他更具行動力的一面，先是對外表示願意當「桶箍」促成藍白合，更於日前與柯文哲見面長談，緊接着與朱立倫密會，還參加「戰鬥藍」的造勢活動，全力推動在野團結的企圖心不言可喻。

只是，藍白之間的根本問題，在於彼此都沒有可提供給對方的最佳利益，合作後如何說服雙方的基本教義派支持者也是難題。所以藍白合之路依舊遙遠，也絕非韓國瑜登高一呼就可以搞定。