巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯上周末忽然發難，把以色列殺個措手不及！哈馬斯將今次突襲行動命名為「阿克薩風暴」。哈馬斯喺1988年發布嘅舊憲章誓言「把以色列從地圖上消除」，以國戰鬥力百倍強於巴勒斯坦，更何況有老美撐腰，將以國消滅講吓就易。2017年修訂嘅新憲章，哈馬斯立場軟化，原來秘密練兵，頗有吾國越王勾踐「十年生聚，十年教訓」味道，哈馬斯有本事喺以色列毫無防備下突破邊境圍欄，大肆殺戮，擄走士兵！正正係唔聲唔聲嚇你一驚！

以色列受到史無前例嘅重創，總理內塔尼亞胡肯定顏面無存，內心一定啃不下這口烏氣，佢發表電視講話，宣布以國進入戰爭狀態，將全力摧毀哈馬斯。以軍連日大舉轟炸哈馬斯控制嘅加薩地區，殲滅地面嘅武裝分子後，國防軍周二宣布成功封鎖加薩邊境，並於邊境周圍埋下地雷以防敵人再入侵。埃及政府面對以軍密集轟炸，乃關閉與加薩南方接壤嘅拉法通道，意味加薩連唯一嘅逃生出口也失去。此外，以色列已經切斷加薩地帶嘅電力、食物、燃料供應，更派出戰機展開報復性空襲！可以想見，以色列國防軍宣布展開「鐵劍行動」亦非玩玩吓！

以色列和巴勒斯坦均「殺得性起」，當然毫無理性可言。對於以軍報復性轟炸加薩，哈馬斯則警告任何喺沒有事先警告下對民居嘅攻擊，佢哋會將扣押一名平民人質處決，並播出過程。美媒指由於遭哈馬斯綁架嘅以國軍民人數眾多，內塔尼亞胡下一步是否派地面部隊攻打加薩陷入兩難。美國一味增派航母又增援彈藥，甚至派國務卿布林肯尋日啟程往以色列，討論可以為以色列提供乜嘢額外資源。唉！火上澆油，無過此者，卻未能尋求雙方均能接受嘅妥協方案，其中東政策確實失敗！