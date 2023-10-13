正論：黑工猖獗集團化　打擊給力記一功

黑工問題並非始自今日，但過去多為「散兵游勇」，詎料不法集團竟然有新招數，明目張膽開設合法的清潔公司，僱用非法的勞工，再以外判方式包攬多間食肆的清潔服務，掛羊頭賣狗肉，賺個盆滿缽滿，不可謂不猖獗。

入境處一連三日在全港各區展開代號「火刃」的大規模反非法勞工行動，成功瓦解一個非法勞工犯罪集團。是次為入境處首次發現犯罪集團利用清潔公司招攬非法勞工，向多間餐廳訛稱提供合法清潔服務從中獲利。

該集團分工細密，集團主腦幕後操控清潔公司的銀行戶口，將外判收益轉移至其銀行戶口，並以下線成員的銀行戶口作為支付黑工的薪金。其他下線成員定期到餐廳收取服務費及安排黑工的工作分配等，行事非常小心。相信犯罪集團運作超過半年，每份合約收取約2萬至5萬元，涉案餐廳超過50間，估計涉及金額逾1,700萬元。至於受僱黑工日薪僅300至500元，可見食水極深。

據了解，犯罪集團在本地招攬非華裔黑工，亦會提供介紹費給現有黑工招攬朋友及同鄉，今次被捕黑工以印尼籍為主，大部分循正途入境，但當中有部分人持行街紙。事實上，持行街紙人士之中一直不乏假難民的身影，他們作奸犯科屢見不鮮，打黑工已算小兒科，更多的是勾結本地黑幫食大茶飯打家劫舍，再不然充當刀手周街追斬仇家，將香港弄至雞犬不寧，簡直神憎鬼厭。

與此同時，不法集團以清潔公司名義招聘洗碗黑工並且大有市場，從中反映本港基層勞工極度短缺。早就有食肆指出，即使出到兩萬元月薪，也聘請不到洗碗工人，有求就有供，由是被不法集團有可乘之機。

說來實在唏噓。今時今日在香港經營小本生意十分困難，成本高、薪金高、人手缺，港府還要煞有介事大搞「夜經濟」，卻無視各行各業缺人叫苦連天。別說輸入外勞遠水難救近火，若外勞成本過高，或輸入數量不足，同類的黑工集團恐怕春風吹又生。

姑勿論如何，入境處致力打擊非法勞工亂象，保障本地工人和正規清潔公司權益，表現積極，行動敏捷，應記一功。雖然處方相信已瓦解該黑工集團，但必須指出，只要港府繼續中門大開，對假難民無任歡迎，黑工以至其他違法亂象還是掃之不盡。可以看見，目前仍有過萬名假難民滯留本港，他們一張行街紙在手便四處去打橫行，港府再不切實杜絕假難民湧港渠道及誘因，即使入境處再神勇、好打得，恐怕也是獨木難支。

再說，儘管本港黑市薪酬和正規勞工比較仍相差一截，但東南亞國家相對落後，對當地人來說，香港黑市仍具吸引力。今次被捕黑工之中，不乏循正途入境者，反映不法集團招攬黑工無孔不入，只要有利可圖，一雞死一雞鳴就是必然結果。由此可見，入境處任重而道遠，必須繼續努力，打擊罪案永遠在路上。