怎樣理解哈馬斯的戰略呢？

第一輪攻勢是逾5,000枚火箭炮突襲，撕破了以色列的空防鐵盾。突擊隊先是滲透入以境，之後大舉衝入邊界地區，包括降傘入境，重點攻以色列的邊防站，以及個別軍事基地。突入以色列在加薩邊境的市鎮、殖民村落，攻擊在邊境的音樂會。重點殺傷以色列軍警，俘獲人質帶返加薩。不是佔領以色列的城鎮村莊，而是在求取最大的殺傷效果後，撤回加薩，鞏固加薩內的防線。少數人員留在以境內作戰，應是撤回不及，不是故意部署。即使擄獲以軍坦克、軍車，也是棄置不取。整個攻擊是突襲，不是佔地抗戰。

哈馬斯的突襲並沒有與黎巴嫩真主黨聯手，因此目的便不是引發大戰。真主黨按兵不動，便是給哈馬斯更大的支援。以軍不能不防真主黨，因而在加薩未必敢放手攻擊。而真主黨也不用出兵入以境內。哈馬斯的火箭炮已襲及以色列中部城市，真主黨的火力更大，導彈及無人機可覆蓋整個以色列領土。哈馬斯可突破以色列的鐵盾防空系統，真主黨的突破能力應更強。真主黨蓄勢待發，不僅作為對以軍的牽制，更是無言的警告：以軍一過底線，真主黨即可發動攻勢。但以色列知道真主黨的底線在哪嗎？

哈馬斯的戰略，第二步是讓以軍攻入加薩，陷入它布下的城市巷戰陷阱中。以軍這幾天是部署大軍，揚言進攻，卻始終按兵不動，可能便是估計巷戰不易。加薩民居稠密，以軍不可能依烏克蘭戰爭那樣，全面炸平加薩的城鎮。地面上的建築物，狹窄的街道，四通八達的地道系統，都是哈馬斯狙擊以軍的極佳地形條件。以軍不敢入，哈馬斯便續以火箭炮攻擊來迫使以軍出兵。

以軍一旦出兵，加薩的殘酷巷戰便決定以色列的存亡了。若以軍失利，能否如在黎巴嫩南部，可在真主黨的驅趕下從容撤出？哈馬斯未必有能力追擊撤出加薩的以軍，但在國際注目下敗退，以國顏面何在？國際對之失去信心，必然迫使與巴勒斯坦和解。戰爭失利便會導致政治讓步，若不讓步，撤出加薩之際，真主黨再加攻擊，以國便陷入苦戰之中，內部政治分歧會推翻極右政權，以色列便難免變天了。

當然，若哈馬斯戰敗，加薩的巴勒斯坦人民便會被以色列種族滅絕了，或至少在加薩的囚禁會比前更悲慘和絕望了。