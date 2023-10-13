這次巴勒斯坦哈馬斯對付以色列的武器，據說部分是美西方向烏克蘭提供、然後被烏國軍方倒賣出去。雖然烏克蘭當局矢口否認，但始終說不清為何美西方的武器會落入哈馬斯手裏，只好辯稱這些武器被俄羅斯繳獲，俄方又將戰利品交給哈馬斯。這顯然是愈描愈黑，俄國本身正急需武器彈藥補充，怎麼可能將戰利品交給哈馬斯？

事實上，烏克蘭軍方貪腐早已不是甚麼新聞，倒賣軍火一點也不奇怪。總統澤連斯基早前解除所有地區徵兵辦公室負責人的職務，國防部長列茲尼科夫也被迫辭職，近日又有兩名國防部高級官員涉貪被捕，罪名是侵吞購買防彈背心的700萬美元。見微知著，烏軍內部可能已經爛透，侵吞軍費和倒賣軍火的醜聞只是冰山一角。「前方吃緊，後方緊吃」，美西方源源不絕的援助，不知養肥了多少烏國貪官。

美國媒體曾發文警告，美國援烏武器可能大量流失到其他國家和地區，被美國的對手所利用。這不是無的放矢，而是肯定已經發生，哈馬斯手中的武器不就是證據嗎？須知美西方援烏規模龐大，涉及數以千億美元計，根本無法有效監管和追查。有傳聞指澤連斯基本人就擁有巨額財富，到底從何而來，誰也說不清。早前澤連斯基的夫人在美國紐約瘋狂購物，據說單是在一家珠寶店就消費了110萬美元，豪奢程度令人側目。作為烏克蘭第一夫人，國難當頭還有心情狂掃奢侈品，還像往常一樣揮金如土，叫烏克蘭民眾情何以堪？也許她花的是自己的錢，但烏克蘭民眾會怎麼想？前方流血拚命的將士又會怎麼想？

難為澤連斯基還在到處哭窮，抱怨西方援助不足，其實西方並非都是傻瓜，更不是慈善家，不可能沒完沒了提供援助，尤其當看到部分武器竟流入哈馬斯手裏，西方不得不重新檢討援烏政策。有美國官員強調，以巴爆發衝突不會影響美國對烏援助，這分明是自欺欺人，美國的武備就是這麼多，目前要優先供應以色列，烏克蘭得到的自然會減少，這是顯而易見的道理。畢竟以色列才是美國的命根子，烏克蘭則不過是棋子而已，兩者完全無法相提並論。

由此可見，以巴衝突對烏克蘭來說絕對是噩耗。烏軍反攻損失慘重，眼看已無以為繼，倘若美西方再減少援助，烏軍到底還能撐多久，實在令人懷疑。