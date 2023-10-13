中東戰火正在蔓延！為報復巴勒斯坦武裝組織哈馬斯早前嘅突襲，以色列總理內塔尼亞胡下令全面圍困加薩，連日來大規模轟炸並切斷電力糧水，衞生及醫療設施等將無法運作，同時組戰時內閣，可見內塔尼亞胡已不顧人權組織批評以色列嘅圍困加薩係「戰爭罪」，200多萬人密集嘅加薩正面臨人道危機加深！

哈馬斯突破以色列接壤加薩邊境一系列高科技防衞系統嘅「鐵牆」，這道全長64公里嘅「鐵牆」，用咗超過14萬噸鋼鐵打造，配以百萬計閉路電視、雷達和各式感應器，每隔500呎更有一個瞭望塔，看來固若金湯；之不過，哈馬斯利用商用無人機轟炸邊界上嘅瞭望塔、通訊基建和遙控武器系統，加上哈馬斯武裝分子絕非姐手姐腳之徒，個個訓練有素，身手敏捷，佢哋發射千計火箭炮作掩護，並以動力滑翔傘越過被爆破嘅圍欄，然後乘坐電單車擄掠以軍和平民！

如此驚天大動作嘅場面，簡直媲美荷里活動作巨星主演嘅驚慄大電影！不過，美國站在以色列那邊，總統拜登更指哈馬斯嘅「邪惡行徑」，可與恐怖組織「伊斯蘭國」相提並論，因此，斷估荷里活唔會拍哈馬斯「飛越鐵牆」呢類咁威猛嘅動作片！

閒話表過，言歸正傳。以巴衝突，美國火速馳援以色列，白宮國家安全顧問沙利文透露，已把放喺以國嘅防空系統攔截器和彈藥供給以軍，且航母打擊群、F15及F16戰機等亦正增加馳援，以國即使應對來自黎巴嫩、敍利亞和伊朗嘅夾攻，相信亦可應付，問題係炮火無情，死傷必定無數！而世人只會從電視畫面、新聞圖片，見到更多婦孺喺炮火下驚慌無助嘅慘況！一邊俄烏之戰仍膠着，另一邊中東戰火正在拉開帷幕，人類還奢談甚麼「文明」？