以色列軍方顯然是害怕地面攻入加薩，因此改採懦夫戰略，把一百多萬的加薩北部居民驅趕至南部，且限時24小時，若逾時不轉移，可能以軍便用炮火屠殺留在加薩北部者。以軍是不敢在加薩打巷戰，而用逼迫平民來清理加薩與以色列接壤的地方。

加薩北部接近以色列殖民區與部分城鎮，也是今次哈馬斯突襲的重點，以色列此舉是進一步把加薩的巴勒斯坦人隔離在以色列以外，防止他們滲透攻擊。進一步隔離便使以軍不用與哈馬斯地面作戰，單以炮火來消滅哈馬斯和巴勒斯坦人，避免以軍傷亡，也避免入侵時被哈馬斯大敗。

以軍與以色列政權已毫無道德，高官公開指斥巴勒斯坦為人形物、野蠻人，全副歐美殖民主義奴役侵略美洲等地的口脗（事實上，歷史證明美洲文明勝於和早於歐洲文明）。以色列政權暴露出猶太民族與它的部落神的兇殘，缺乏文明道德，以殺戮霸佔為立族立國的目標。這些代表的是從歐洲各地轉移而來的猶太人，不是千百年世居當地、與阿拉伯人和平共處上千年的巴勒斯坦猶太人。或許可說他們是猶太民族中的極端主義者，是從外而來的殖民者，背後有着歐美寡頭資本與政治組織的猶太勢力的政治與金融圖謀，以及大以色列國的猶太復興主義種族主義勢力。

由於美國為猶太人所挾持，以色列所有違反國際公約、違反人道主義的暴烈行為，都受着美國的強力支持。歐洲有所保留，卻不敢直斥其非，即使聯合國亦為美國所把持，面對以色列右翼政權的兇狠，向全球各國威嚇，不准聲援、支持巴勒斯坦以及加薩人民，不顧一切、無差別地對付加薩的平民百姓，也不惜把婦女、兒童殺害，以遂其狹隘殘暴的復仇心理，卻同時不准受以色列殺傷的巴勒斯坦人民向其復仇。

美以合力聯手，各國噤聲，這顯示出當今霸權主義的威勢，美國、歐洲的大多數精英再不提人權自由民主、民族自主，更不敢說巴勒斯坦人民有生存權利，只重複猶太人教導，說以色列有自衞權利。

民不畏死，奈何以死懼之。巴勒斯坦的阿拉伯人民孤立無援，哈馬斯的反抗代表絕望中的最後出擊。哈馬斯戰士已經歷幾場戰爭，死去的下一代在繼續鬥爭。以色列除非把巴勒斯坦的阿拉伯人完全滅絕，否則的話，仇恨還會繼續，下一次哈馬斯式的突襲可能更為厲害。