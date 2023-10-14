民不畏死，奈何以死懼之。巴勒斯坦哈馬斯對以色列發動大規模突襲，無疑是抱着與敵俱亡的決心，而這種決心正是源於長期被壓迫、被欺凌、被屠戮。他們知道以色列受到攻擊後必會瘋狂報復，也知道雙方實力懸殊巴人隨時面臨種族滅絕，但依然勇往直前，這種決心和勇氣豈是外人所能理解。在西方的語境下，哈馬斯被形容為激進、恐怖，至於為何會激進、恐怖，西方從來不說或根本不敢說。有壓迫就有反抗，任何一個民族面對巴勒斯坦亡國滅種的悲慘命運，都不可能毫無反抗，許多國際恐怖活動歸根究柢都是西方尤其是美國逼出來的。

今次衝突爆發後，西方輿論一面倒譴責哈馬斯，甚至編造了不少謊言和謠言。最駭人聽聞的是，有傳媒引述所謂的以色列軍方消息，指哈馬斯在以色列屠村，40名嬰兒被斬首。連美國總統拜登也加入合唱，聲稱：「我從沒有想到會看到並確認恐怖分子斬首小孩的相片。」但白宮隨即澄清，稱拜登和其他美國官員均未看過或證實哈馬斯斬首小孩，拜登的發言是基於以色列總理發言人和以色列傳媒的資訊云云。堂堂總統未經任何查證就信口開河，到底還有沒有誠信和道德？

事實上，以軍連日來的狂轟濫炸，才是徹頭徹尾的濫殺無辜。其中包括加薩地帶一間聯合國管理的學校，被以軍炸成一片廢墟，11名教師和30多名學生遇難，連救護車也成為以軍攻擊目標。這才是真實的新聞，西方媒體視而不見，反而渲染以色列嬰兒被斬首的假消息，其目的不言而喻，既是為了妖魔化哈馬斯，也是替以軍無差別報復張目。

國際上已有不少聲音批評以色列濫殺無辜，要求克制勿禍及婦孺，歐盟也呼籲以色列不要對加薩地帶斷水斷電斷糧，以免釀成人道危機。然而，以色列極右政府已完全失去理性，根本不會在乎國際社會的批評和呼籲，他們自恃有美國撐腰，向來無所顧忌，何況這次被哈馬斯突襲得手，更是下不了台。以方誓言徹底剷除哈馬斯，加薩地帶淪為如假包換的人間煉獄，誰來可憐無助無辜的平民百姓？

沒有人懷疑以色列的軍事實力，更沒有人懷疑美國為其撐腰的決心，哈馬斯也許真的會面臨滅頂之災。但美國和以色列在阿拉伯世界種下的仇恨種子，必將生根發芽，終將反噬到美以身上。