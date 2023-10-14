哈馬斯突襲以色列造成大量平民傷亡，網上亦陸續有短片釋出，哈馬斯血腥屠殺以色列平民，包括把嬰兒斬首、全家被火活燒等。與此同時，以色列對加薩的轟炸持續，愈來愈多巴勒斯坦平民死亡，包括傷心的父親手抱被炸死的嬰兒。天地不仁，不禁令人慨嘆，如果大家都信仰同一個神，為何神仍讓祂的子民互相殺戮，至死不休？

以國總理內塔尼亞胡已組成戰時聯合政府，並部署十萬計的大軍在加薩邊境，誓言要血債血償。然而，講了這麼久，以軍始終並未長驅直進，為甚麼？很明顯，加薩地少人稠，小小一片土地住了二百多萬人口，而哈馬斯武裝成員跟平民百姓並無分別，混雜其中，以軍打地面戰可謂毫無勝算，反而隨時陷入曠日持久的血肉泥沼。內塔尼亞胡素以鐵腕、極右著稱，不報復勢難對人民交代，攻還是不攻，怎麼攻怎麼退，在在都是大問題。

另一方面，以色列對加薩實行封鎖，斷水斷電斷糧，這已違反國際法，屬於戰爭罪行，歐洲及聯合國對此並不支持。但若說要跟以國反目或進行制裁，卻始終沒有一個國家願意這樣做。別說歐洲不會，同屬回教國家的埃及更是即時關閉邊境，防止加薩難民湧入，伊朗亦強調並無在背後支持哈馬斯。各家自掃門前雪，可憐的巴勒斯坦平民被國際社會遺棄，等待他們只有殘酷的命運。

美國作為「民主人權大國」，卻對以色列反人道對待加薩平民沒有意見，反而派航母和戰機馳援，唯恐天下不亂。當然，「美式雙標」早已不是新聞，只是拜登若還有一點血性，除了為以色列撐腰，亦好應該壓制以色列妄動，不要讓種族滅絕在上帝眼皮底下發生。環顧全球，大概就只有美國對以色列有此影響力。