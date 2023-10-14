新一屆區議會選舉將於年底舉行，近來政界熱議的一個話題是投票率能否達到三成。其實要回答這個問題並不難，當我們捨棄各種複雜的表象，用「奧卡姆剃刀」的方法直接思考，就會很容易得出答案。

2021年舉行的立法會換屆選舉，是本港實施新選舉制度後的首次立會選舉，當時泛民政黨及其支持者全面杯葛選舉，即使港府讓居於內地的港人投票，最終也只得135萬人在地區直選中投票。以地區選區的登記選民總人數約447萬人計算，投票率僅30.2%，是1991年有直選以來的歷史新低。

時隔兩年，本港經濟在疫後仍然疲弱，社會發展乏力，港府民望繼續低迷。由於整體政經局勢沒有明顯改善，民主派選民對這次區選依然欠缺興趣。因此我們可以大膽作出一個判斷，就是今年投票人數最多也只能有兩年前立法會選舉的135萬人左右。這些人是建制派陣營可以動員的人數極限。

至於地區直選的選民總人數，據剛公布的選民登記冊顯示，今年有433萬名選民，比兩年前少了14萬人。若再細分年齡組別，可見年輕選民明顯下跌，年長選民人數則略有上升。箇中原因，應該是很多泛民年輕人不再熱衷政治，放棄選民資格，而另一邊廂，多了長者在建制派力谷下登記做選民。

小學生都知道，投票率由投票人數和選民人數兩部分組成，前者是分子，後者是分母，用投票人數除以選民人數再乘以100，就是投票率。如上所說，和兩年前的立法會選舉相比，今年區議會選舉的投票人數應不會有大變化，但由於分母即選民人數少了，結果投票率有望維持在上次立法會選舉的三成。當然，這裏有一個重要的前提，就是港府要用盡方法催谷135萬名選民再次出來投票。