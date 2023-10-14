以巴衝突死亡及受傷人數持續激增，呢場中東戰火，隨着以軍向加薩地帶發動地面進攻如箭在弦，以色列情報部長加姆里爾日前受訪時表示，以色列對哈馬斯嘅戰爭是要將其「連根拔起」，這狠話無非想阻嚇全世界嘅武裝分子千祈咪輕舉妄動。

以色列將哈馬斯與伊斯蘭國（IS）相提並論，並將嬰兒被斬首等照片放上網，形容係大屠殺。這些訊息備受關注，惟社交網站充斥唔少戰爭假訊息，未必可信。另一方面，以國宣布圍困加薩後，以軍持續猛烈轟炸造成加薩大量平民死亡，在缺水缺電缺燃料供應下，救援人員慨嘆欲救無從，加薩人道危機迅速惡化，加薩醫院將變成「停屍間」；惟以色列表明，除非哈馬斯釋放人質，否則不會恢復加薩水電和燃料供應。

以色列若打地面戰，儘管其裝備比起哈馬斯武裝分子有壓倒性優勢，然而深入加薩打巷戰，短兵相接未必贏梗，意味短期內難分勝負。再講吖，以巴衝突有美國介入，中東局勢變得更複雜，歷史亦證明，凡有美國做架樑，必定冇好嘢，有論者指或令呢場局部戰爭擴大為中東國家嘅區域性戰爭。以巴戰火蔓延，美國急不及待供應兵器彈藥予以色列，又派福特號航母馳援，藉此亦提醒以色列鄰國切勿輕舉妄動，明顯針對嘅係伊朗及黎巴嫩真主黨，亦可理解為美國正積極利用外交手段防止以巴戰事升級為中東大戰。

俄羅斯總統普京批評美國試圖壟斷調解衝突，但係冇專注尋求雙方都能接受嘅妥協方案，亦即中國呼籲落實嘅「兩國方案」。美國一味強化以色列嘅國際地位，完全不理會巴勒斯坦多年來未能建國嘅苦楚。捨「兩國方案」而不為，以巴戰火止戰談和就如空中樓閣，難怪歐美各國無不忙於撤僑！