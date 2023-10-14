「發哥」周潤發日前出席南韓釜山國際電影節，領取大會頒發的「亞洲電影人獎」。席間不止談笑風生，更談到南韓影視行業崛起、港產片沒落，讚嘆南韓有極大創作自由，反觀香港電影在九七後有很多審查，「我們不時要留意政府取態，否則將難獲得資金去製作電影」；又指中國市場巨大，「需努力嘗試尋找方法生存」，結果一石激起千重浪，引起外間極大反響。

誠然，八、九十年代是港產片的輝煌時期，當時本港電影年產量高達200多部，電影從業員超過二萬人，香港由是有「東方荷里活」美譽。當時南韓影視行業還處於落後階段，他們仰望港產片，戲院基本上只放映港產片和荷里活片，周潤發、張國榮、梁朝偉等港星均深受當地人歡迎。

三十年河東，三十年河西，沒有一個城市、一個行業能夠永遠稱霸。港產片在九七後仍然有一段活躍期，造就了《無間道》、《大隻佬》、《少林足球》等經典，但隨着中國崛起，市場全球最大，來到2010年打後，香港電影人北望神州，為了龐大收益，紛紛迎合內地審查條件和觀眾口味。

國有國法，家有家規，魚與熊掌難以兼得，香港電影人顯然選擇了「麵包」而犧牲一定程度的創作自由。由於內地影視劇本必須經過重重審查，起用的台前幕後人員及拍攝資金亦必須以內地佔一定比例，單純的港產片日漸式微，中港合拍片大行其道。「香港製造」逐漸失去「港味」，為了遷就內地市場，漸漸失去自家最大特色。礙於內地的審查制度，香港電影業有許多題材已不敢觸及，回歸初期還有講述內地殺手及妓女來港搵食的《旺角黑夜》，但現已無可能再有這類題材的電影上映。近年的純港產片愈來愈「細眉細眼」，所謂的本土情懷難登大雅之堂，就算是票房大賣的《飯戲攻心》，製作也是非常粗糙慳皮。

至於一些有大卡士、大水喉支持的中港合拍片，如梁朝偉、郭富城主演的《風再起時》，故事背景設定在「香港四大探長」年代，跟現今觀眾非常有距離感，無法讓人產生共鳴，創意欠奉，在港票房仆直，在內地也不亮眼。這是否與創作自由收窄，香港電影人只敢拍懷舊片自我感覺良好，不敢觸及現今社會面有關，大家心知肚明。

毫不意外地，內地網民對發哥的肺腑之言十分反感，狂轟他將港產片沒落歸咎於審查制度，卻不反思港產片欠缺創意。若不因人廢言，港產片欠缺創意確是實情，於是偶有「奇片」，例如《神探大戰》，在港即使評價一般，但因劇情不按情理出牌，反而在內地收穫不俗口碑。而內地懸疑電影《消失的她》，亦因布局新奇而狂收35億元人民幣，反映內地電影質素提升。由此可見，現今觀眾口味日趨成熟，要求也不斷提高，若想魚與熊掌兼得，香港電影人必須在框框之內謀求突破，自怨自艾並無意義。