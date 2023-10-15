西方所謂的「文明」，其實就是「國王新衣」，全是虛假的。過去他們利用船堅炮利，到處赤裸裸劫掠，搶佔殖民地、屠殺原住民、奴役全世界；後來富有了，就披上一件紳士外衣，把自己包裝成文明人，把被其壓迫的民族視為野蠻人。直至21世紀的今天，其兇殘本質依然沒有任何改變，還是堅持強權即公理那一套，還是奉行弱肉強食的叢林法則。以巴衝突就是一面照妖鏡，再次將西方的偽善暴露無遺。

說穿了，西方鼓吹的所謂自由民主人權，實際上就是極端自私自利，強者才能享受這些東西，弱者不配擁有。以色列人遭遇攻擊，西方如喪考妣；巴勒斯坦人被屠殺，西方無動於衷。也許對西方來說，以色列人的命才是命，巴勒斯坦人的命不是命。有人可能會說，這次是巴勒斯坦哈馬斯率先動手，以色列只是被迫反擊。這種說法當然沒有錯，但問題是，為何哈馬斯會採取如此激烈的手段？如果不是被逼上絕路，誰願意與敵俱亡？西方同情以色列的處境，誰來可憐巴勒斯坦亡國滅種的命運？

到訪以色列的美國國務卿布林肯擺出一副悲天憫人的姿態，聲稱以色列官員分享哈馬斯殺害以色列人的照片和片段，顯示有嬰兒渾身彈孔，有士兵被斬首，年輕人在車內被燒死，他形容這是「最糟糕的墮落」。是的，任何攻擊平民的行為都是墮落的、不可饒恕的，但難道以色列沒有這種行為嗎？過去以軍不知殺害了多少巴勒斯坦平民，美國一味譴責哈馬斯，為何從來沒有批評以色列？

事實上，中東地區永無寧日，美國正是最大黑手。它長期偏袒以色列，不斷煽風點火，導致矛盾惡化，衝突不絕。近日美軍針對以巴局勢調兵遣將，除了福特號航母戰鬥群已在東地中海為以色列助威，艾森豪威爾號航母戰鬥群也準備前往會合，另一航母卡爾文森號也整裝待發，隨時從西太平洋轉赴中東。美軍殺氣騰騰，擺出3艘航母準備會師中東的態勢，到底所為何事？無非為了嚇唬阿拉伯世界，說穿了也就是強權即公理那一套。

正是因為有美國撐腰，以色列更加肆無忌憚。以軍限令加薩地帶北部所有人24小時內撤至南部，意味隨時大開殺戒。加薩北部居民多達110萬人，根本不可能在這麼短的時間內全部撤離，可見即將上演的不只是人道危機，而是種族滅絕。