日前筆者與小友一同收看新聞報道，看到一則消息，指全球擁有一億美元資產的富豪約有2.8萬人，香港佔305位，在世界各大城市之中位列第8。小友怕是入世未深，對香港了解不多，他說：「本城真有這麼多坐擁億萬美元的富豪嗎？」我的看法則相反，認為香港富人的數量應該遠不止此。

一億美元折合港幣7.8億元，如筆者般的升斗市民，固然覺得是天文數字，但在香港不少真正的有錢人眼中，身家10億港元也不到，還未必稱得上是富豪呢。光計香港娛樂圈，我相信身家超過一億美元的，就不下於100人。

大部分藝人都不願意公開自己的資產，影壇大哥周潤發是例外，因為發哥為善最樂，打算將全部身家捐出，故樂意告訴你數目有多少，答案是港幣約56億元。單看發哥的資產，你就知道香港娛樂圈是如何富得流油。

56億港元的七分之一，是8億港元，折合就超過一億美元。根據一個不嚴謹但也有參考價值的推論方法，你在影壇只要有發哥七分之一的成就，按理便有機會賺取到8億港元。影壇已經如是，樂壇又是另一處會生金蛋的地方，近年只專注發展歌唱事業的藝人，如張學友、陳奕迅等，他們累積的財富又會是如何驚人呢？況且，我們不能單計幕前人士，娛樂圈幕後還有不少大老闆、大監製、大導演，他們當中肯定也不乏家財萬貫之人。

可別忘了，香港最賺錢的還不是娛樂行業。假如歌影視界加起來，擁有逾億美元的富豪已有近百位，那麼從事金融行業的富人，數量應遠比娛樂圈多，而投資物業地產致富的人，可能又多於從事金融業的。如此算來，你會相信香港的真正富人，只有305位嗎？