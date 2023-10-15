山東省棗莊市某中學日前舉辦運動會，開幕式上有學生演出一幕日本前首相安倍晉三遇刺身亡的短劇，這本已奇怪，現場師生對此竟熱烈歡呼更是咄咄怪事，當地教育單位避重就輕的回應，亦令人擔憂下一代的品味與修養會出現偏差。政治人物被殺，若非牽涉暗殺陰謀，就是極端思想或精神錯亂者所為，根本沒有戲仿價值。何況在一個運動會上出現這樣一段小劇場，刷新了人們對運動的認知，亦令人質疑這班師生究竟有否認真看待外交部及官媒的說話，為何對於「對體育政治化說不」竟知而不行？是否一句「允許學生犯錯」便可帶過？

縱然學生舉起寫有「兩聲槍響屍骨寒，污水排海遺後患」的橫幅，彷彿關心全球人類福祉，但從網上流傳片段所見，演出並未提及安倍遇害跟岸田文雄政府不理國內外反對、執意將核污水排入大海之間的關係。上述演出是否無聊與低品味，可能尚有爭論空間，但它沒有完整說出故事，實在難辭其咎。

或許運動會上的師生均讀過內媒文章「追溯日本核污染水排海決策全過程，可以清晰看到，早在安倍政府時期就已確定了基本方針，而此後的菅義偉政府、岸田文雄政府，均不過是具體執行者」，惟其他人未必像他們那樣了解此筆前塵往事，難怪片段一出即惹來批評。當然，即使人家不仁，閣下應否以不義來回應？那是另一範疇的討論。

已故北京大學校長蔡元培曾勸人「戒狎侮」，「人類本平等也。而或乃自尊而卑人，於是有狎侮。」他以唐高祖李淵子虢莊王李鳳為例，鳳命人披上虎皮假扮老虎，幾乎把他的參軍陸英俊嚇死，說明狎侮之不足取。在核污水排海一事上，既已經站在真理的一方了，還出現這等狎侮之事，除了自損形象和倒米外，沒有其他作用。