以色列國防部日前要求加薩北部逾百萬人24小時內撤到南部，佔加薩人口近半，並預告未來幾日將展開大規模行動。聯合國認為，喺斷水電缺燃料下冇可能大規模撤離，將造成毀滅性嘅人道主義後果，促請以軍撤回命令。

以色列媒體日前播出總理內塔尼亞胡發表嘅全國講話，佢指以方喺巴勒斯坦加薩地帶嘅反攻行動只係一個開始，揚言會毀滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。同日以色列國防軍接受美媒訪問時亦承認，其步兵部隊及坦克已進入加薩地帶，準備展開突襲行動。哈馬斯就批評以軍嘅通報係虛假宣傳，旨在製造混亂及損害巴人內部團結，呼籲民眾堅守家園。

戰火紛飛，有加薩平民接到警告後，連忙徒步或坐貨車離開加薩北部，亦有堅拒離開嘅居民矢言死亡總比離開好，壯懷激烈稱「我生於斯也會死於斯，離開係一種恥辱」。炮彈冇眼，加薩戰雲密布，該地區人民嘅惶恐無依，外人除咗同情，別無他法。加薩地帶長41公里、寬10公里，是一塊被地中海、以色列和埃及包圍嘅狹長之地，人口200多萬，每平方公里約6,300人，係全球人口最密集地區之一。

事實上，加薩自2007年由哈馬斯控制之後，一直被以色列封鎖，建有嚴密圍牆將之重重包圍，人權組織形容係「世界最大露天監獄」！以軍連日空襲，據加薩嘅衞生部門透露，至今已造成超過1,800名巴人死亡，當中逾900人為婦女及未成年人士。聯合國則指，逾42.3萬人流離失所，佔加薩總人口20%，另有23名救援人員喺空襲中喪生。

目前形勢，美國卯足全力馳援以色列，對「兩國方案」不屑一顧，而聯合國口噏「人道主義」又係廢噏，加薩地帶恐由監獄變地獄！