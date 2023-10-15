一波未平，一波又起。最近中東風雲再起，巴勒斯坦的伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），在似乎瞞過美國、歐洲和以色列嚴密的情報系統下，發動「艾格撒洪水行動」，突襲以色列，其中哈馬斯以密集的火箭炮成功穿過以國引以為傲的「鐵穹」系統，成功造成打擊；以色列則以大量炮火還擊加薩地區，更全面封鎖加薩，斷水斷電，造成人道危機。

以哈雙方的攻擊都可能存在戰爭罪行，聯合國獨立國際調查委員會日前表示，自2023年10月7日以來，該機構一直在收集和保存各方犯下戰爭罪行的證據。然而，在英語世界的媒體，卻如同俄烏戰爭時的操作，一面倒地把以色列塑造成受害者，而逃避它是以巴衝突的始作俑者。身處世界百年未有的大變局中，我們對事件的訊息更要中立、謹慎去了解和分析。

近年哈馬斯與以色列之間的衝突，往往都涉及以色列對穆斯林的攻擊。這次「艾格撒洪水行動」的「艾格撒」，其實是指伊斯蘭第三大聖地，位於東耶路撒冷的艾格撒清真寺。今年4月穆斯林齋戒月期間，巴勒斯坦示威者與以色列警方曾在艾格撒清真寺爆發衝突。此外，2021年5月，以色列曾襲擊艾格撒清真寺，引發以色列和哈馬斯之間為期11天的戰爭。資料顯示，原為巴勒斯坦的約旦河西岸區域，在以色列的屯墾區政策下不斷縮小，令巴勒斯坦的建國和疆域都不樂觀。再加上在中國外交工作下，中東諸國伊斯蘭世界大和解，美國為了重建它在中東的影響力，不惜以協助沙特阿拉伯的核發展，企圖換取以沙建交。這些都是哈馬斯今次發動突襲的原因。

正如中國外交部指出，「我們對這個衝突造成平民傷亡感到非常痛心，也反對和譴責這種行為。我們認為當務之急是盡快停火，保護平民，防止局勢升級」。中國在歷史上一直遠離中東，國家也一直堅持宗教信仰自由和政教分離，也沒有像西方社會般，猶太人對國內政治和經濟具影響力。中國是最早承認巴勒斯坦國的國家之一，支持以1967年界線為基礎的「兩國方案」。但大家也要先了解巴勒斯坦的情況，巴勒斯坦基本上主要由約旦河西岸地區和加薩地區所組成，約旦河西岸地區由巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）控制，加薩地區則由伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）控制，而法塔赫也是巴勒斯坦解放組織8個成員中實力最強、影響力最大、人數最多的組織。今年6月13日至16日對中國進行國事訪問的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，正是屬於法塔赫。

英語世界的媒體往往喜歡塑造二元世界：我與他、白與黑、善與惡、朋友與敵人。然而這種世界觀的國際關係，在這麼多年的實證結果顯示，只會製造更多的矛盾和霸權。中國推動構建人類命運共同體，正是從共融和共同發展，去改變那種基於二元世界觀下的國際關係「秩序」和「規則」。