世界視線：兩方推手齊角力　以巴衝突趨複雜

以巴衝突兩方均在凝聚力量，旨在互相震懾阻嚇，有危機但亦有轉機。首先是美國抽調兩艘航母戰鬥群到以色列海域，並提供大量以色列急需的防空導彈，更聲言會提供所有以色列需要的支持。

支持哈馬斯的力量在不斷增強中，首先是伊朗對哈馬斯的支持及影響是重要關注點，曾在「以色列國防情報」任職25年，如今是以色列「國家安全研究中心」重要成員的西特爾洛維茨就指出，由於哈馬斯是遜尼派，和伊朗什葉派不同，伊朗對哈馬斯在軍事及武器有大力支持，但在意識形態及軍事策劃方面，根本沒有影響力，哈馬斯這次襲擊以色列是完全自主的。

相反，面對以色列政府叫囂瘋狂報復，伊朗最能做到的是支持及推動同是什葉派在黎巴嫩的真主黨，以及在敍利亞的駐軍，全力由北面打擊以色列，使其南北難兼顧。埃及方面肯定不會配合以色列企圖全面驅趕加薩地帶的200多萬巴勒斯坦難民前往埃及，因為埃及在經濟上根本無法支援他們到來，更不想因此成全以政府可藉此關門消滅哈馬斯，然後侵吞加薩地帶。當然若以軍進入加薩，埃及亦會全力軍事支援哈馬斯。

目前以色列政府切斷加薩的水電及食物供應，加上以軍狂轟濫炸，已經釀成人道災難，國際對以政府的譴責會不斷加強，連美政府也有所顧忌，布林肯訪以亦提出人道主義問題，若以色列還真要派軍進入加薩開戰，這無疑是以政府挾美政府與整個伊斯蘭世界作對，以巴鬥爭會激烈化及長期化。

首先是歐盟已經不支持以色列的反人道侵略而孤立美、以政府，鄰近溫和的約旦及巴勒斯坦政府、圍繞沙特的油國，都不會坐視不理以色列的軍事入侵及領土擴張。繼而土耳其、巴基斯坦、印尼及印度回教省份已經表明要協助哈馬斯及支持巴勒斯坦立國。最後，是也門的胡塞武裝力量及阿富汗塔利班戰士，更是殺氣騰騰，聲言如果以、美放肆要滅絕哈馬斯，兩股大無畏、戰場經驗豐富及不怕死的戰士會到來支援，美、以大小霸王除了失道寡助，也是自尋末路。

美政府狡黠及「錫身」，一定明白這道理，航母君臨天下是同時給猶太及阿拉伯人看，局勢發展是由美政府最後考慮切身利益說了算。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻