雖然力量極為懸殊，以色列對哈馬斯有碾壓性優勢，但進攻拿下加薩並非易事，因為加薩經過多年「戰火」經營防禦工事極其堅固複雜，地下堡壘體系縱橫交錯。加薩在以色列連日狂轟濫炸、精準打擊下，數千幢樓宇被摧毀，一片瓦礫，到處殘牆斷壁，加大了打巷戰的難度，這是以色列最擔心的。

是的，力量在以色列一邊，但時間不在它這邊，戰爭拖下去，國際上「停火議和」的壓力，譴責以色列濫殺無辜、種族滅絕的壓力會愈來愈大，原先一盤散沙的阿拉伯國家會逐漸凝聚，原先堅定支持哈馬斯的阿拉伯國家會主動或被動參戰。歐盟會反對以色列，會向美國施壓——不能因為美國的中東利益不顧或犧牲歐洲的利益。

加薩決戰打得愈久，猶太人、阿拉伯人，猶太教、基督教、伊斯蘭教的千年積怨、仇恨會從中東擴展到全世界。這個災難性的後果，絕頂聰明的以色列是估計到的，但此仇不可不報，此一舉滅掉或分兩步滅掉巴勒斯坦的千載難逢之機不可錯過，於是以色列賭上國運。其做法：一是以快打慢，二是為了掩飾瘋狂報復、種族滅絕，假裝「人道」，限時放行百萬加薩平民「逃離戰火」。然而，這個短短24小時的「放行」根本起不到減低屠戮的作用，時間一到就打就殺，那些跑到半路上的加薩平民照樣受到戰火荼毒，是死是活，「各安天命」。

以色列這樣做，是用戰爭和殺戮相威脅，把巴勒斯坦人、加薩平民從自己的家園趕走，侵佔巴勒斯坦的土地，擴張自己的版圖，巴勒斯坦又進一步縮小。

那些被迫逃離和戰死或被殺戮，在以色列口中稱為「人形動物」的巴勒斯坦人、加薩人，將永遠沒有機會回到自己的祖國和家園，加薩將成為以色列的一部分，聯合國通過的「兩國方案」也就胎死腹中。這之後，現巴勒斯坦政府很難「安生獨存」，或成為亡國奴，或被以色列吞併。