美國正陷入空前尷尬的處境，既要對抗俄羅斯，又要遏制中國，還要介入突如其來的以巴衝突，三條戰線中的任何一條都不容易對付。美國扶持以色列，當然可以輕鬆碾壓巴勒斯坦，可以夷平加薩地帶，甚至可以滅絕當地所有巴人，但結果呢？勢必進一步激起阿拉伯世界怒火，促使一盤散沙的阿拉伯人重新團結，以色列未來的日子固然未必好過，美國也將惶惶不可終日，畢竟國際恐怖活動防不勝防，美國早就吃過苦頭。

也許正因無計可施，美國又想起中國來了。美國國務卿布林肯日前主動致電中國外交部長王毅，話題離不開以巴衝突。王毅形容以巴衝突面臨失控風險，軍事手段沒有出路，以暴易暴只會造成惡性循環。布林肯則稱美方支持以「兩國方案」解決問題，支持聯合國為緩解局勢、提供人道救援發揮作用。是嗎？如果美國真的支持兩國方案，以巴衝突怎會沒完沒了？

根據1974年聯合國提出的兩國方案，以色列與巴勒斯坦建立為兩個政府，巴勒斯坦國的領土範圍包括1967年六日戰爭之前由約旦管治的約旦河西岸，以及由埃及管治的加薩走廊，但方案卻被美以等國否決而未能通過。這些年以色列繼續蠶食擴張，前後足足侵佔了巴勒斯坦90%土地，巴勒斯坦僅剩10%領土，還是支離破碎，200多萬巴人只能生活在缺水缺電缺糧缺藥的狹窄環境，受到以色列軍隊嚴密監控，不僅毫無人格尊嚴，而且時刻面臨生命威脅。美國一邊聲稱支持兩國方案，一邊縱容以色列蠶食土地擠壓巴勒斯坦人生存空間，這不是虛偽又是甚麼？他們宣揚的自由人權都丟到哪裏去了？

美軍航母開進中東為以色列助陣，看似威風凜凜，實際上美國的處境一點也不好過。以色列軍隊進行無差別報復，在加薩地帶濫殺無辜，連聯合國救援人員也無法幸免，手法兇殘冷血，美國助紂為虐，搭上本身的國際聲譽事小，與整個阿拉伯世界為敵事大。一旦以巴衝突繼續惡化，隨時演變成大規模戰爭，美國不得不親自下場，意味着將再度陷入中東泥潭，這次想再抽身就不容易了。

經過俄烏戰爭的持續消耗，圍堵中國又不能奏效，加上國內債台高築，政黨內鬥內耗，美國哪裏還有實力陷入中東戰場？布林肯主動致電王毅，大概又是有事相求，其窘態可想而知。